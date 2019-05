“Il Cancro del bimbo no!”. Pamela Prati - il finto figlio malato. E la D’Urso sbrocca : Mercoledì sera a ‘Live non è la D’Urso’ Barbara D’Urso era davvero scatenata. E arrabbiatissima. Anzi, si è proprio definita “furente” con Pamela Prati: “Se avesse coraggio dovrebbe venire in trasmissione da me, ma il coraggio non ce l’ha! Pamela perché hai detto tutte queste bugie? Perché eri plagiata? Allora stai a casa con il tuo amore virtuale. Non vieni in trasmissione da me, non vai da Mara Venier a dire che vi siete conosciuti a una cena, ...

DreamLab - l’app con cui puoi aiutare i ricercatori a combattere il Cancro : Si può contribuire dal basso alla ricerca sul cancro grazie allo smartphone senza fare nulla di particolare, magari lasciandolo in carica mentre si dorme? La domanda può sembrare surreale ma la risposta è sì. Merito dell’app DreamLab, che trasforma lo smartphone in uno strumento che può accelerare il lavoro dei ricercatori. Gli smartphone hanno una ottima potenza di elaborazione che utilizziamo per far funzionare le varie app, comprese ...

Cancro gastrico : all’ospedale di Terni si combatte con la navigation surgery : Si chiama navigation surgery, cioè chirurgia di navigazione, ed è una procedura innovativa con cui l’equipe di chirurgia digestiva di

La scuola è costruita sopra un’ex discarica di rifiuti tossici : quattro professori sviluppano un raro Cancro alla vescica : quattro professori di una scuola superiore costruita su un terreno dove un tempo sorgeva una discarica di rifiuti tossici si sono ammalati della stessa rara forma di cancro alla vescica dopo che per anni hanno bevuto l’acqua del rubinetto, certificata come potabile. È successo in Scozia, come riferiscono la Bbc e il Daily Mail: da tre anni ormai gli insegnanti si lamentavano del fatto che l’acqua che esce dai rubinetti della Buchanan ...

Inchiostri per tatuaggi a rischio Cancro : il Ministero della Salute ritira dal commercio altri due colori : Il Ministero della Salute ha vietato altri due colori di quelli usati negli Inchiostri per tatuaggi perché risultati cancerogeni. Si tratta di due pigmenti provenienti dagli Stati Uniti ma distribuiti da aziende italiane: il rosa Rose Satin della Eternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza 27/07/2020. E poi anche il rosso, il Perma Blend – Queens Red, entrambi della marca Permablend Pigments, lotto PBQH181812. Dalle analisi è emerso ...

L'oroscopo di domani 30 maggio - 1ª sestina : Marte e Urano favoriscono Toro e Cancro : L'oroscopo di domani giovedì 30 maggio 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali, positive o negative che siano, interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Curiosità e concentrazione dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad avere massimo supporto dagli astri nel periodo sotto analisi saranno Toro e Cancro, entrambi ...

Oroscopo estate - Cancro : difficoltà nel lavoro : Per voi nativi del segno del Cancro questa estate 2019 sarà più incentrata nella passione piuttosto che nei sentimenti, quindi sarete seducenti agli occhi altrui, ma non sono ancora indicate relazioni stabili. Il lavoro si presenterà difficoltoso e con qualche insuccesso, ma con l'incedere della stagione le cose potrebbero drasticamente cambiare. Amore e affetti Anche se non ci saranno risvolti dal punto di vista sentimentale all'interno della ...

Previsioni astrologiche del 29 maggio : Cancro produttivo - shopping per la Bilancia : Mercoledì 29 maggio 2019, la Luna si troverà in Ariete e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno proseguiranno lo stazionamento nel segno del Capricorno, come Urano e Venere, che permarranno in Toro. Sole e Mercurio si troveranno nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare con Marte saranno in Cancro. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro triste Ariete: iracondi. La Luna nel ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 29 maggio : Ariete affascinante - Cancro irascibile : L'oroscopo dell'amore per i single è ricco di sorprese e incita ciascun simbolo zodiacale a osare nei confronti dell'amore. Le seguenti previsioni astrali di mercoledì promettono grandi cambiamenti. Novità stellari nelL'oroscopo dell'amore Ariete: lo spirito d'iniziativa non vi manca di certo con la Luna ospite del vostro cielo e sarete molto affascinanti e intuitivi. La vostra spiccata capacità intellettiva vi farà "fiutare" l'amore, scovandolo ...

Le cure per il Cancro fanno grandi progressi - ma forse il Sistema Sanitario del nostro paese non se le potrà permettere : Un articolo pubblicato sul sito quotidianosanità.it contribuisce alla discussione, ormai da tempo in atto, circa l’adeguatezza del Sistema Sanitario Nazionale Italiano a seguire i progressi che si acquisiscono nelle cure delle malattie più gravi. Uno studio eseguito in un’università italiana dimostra che l’immunoterapia per i tumori offre vantaggi indubbi, ma ha dei costi che potrebbero non essere alla portata del Sistema di assistenza sanitaria ...

Oroscopo di domani 29 maggio - primi sei segni : mercoledì ok arietini e Cancro - Vergine giù : L'Oroscopo di domani 29 maggio 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo mercoledì. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad avere il massimo supporto da parte delle ...

Attenzione ai Tatuaggi! Il ministero della Salute ritira nuovi inchiostri per rischio Cancro : Nuova allerta, dopo quella dei mesi scorsi, per i colori usati per i tatuaggi a rischio cancro. Il ministero della Salute ha bloccato oggi altri due pigmenti, rosso e rosa, provenienti dagli Stati Uniti. Sono il Rose Satin della Marca Eternal Ink e il rosso Perma Blend - Queens Red, marca Permablend Pigments. Un primo inchiostro finito nel mirino del ministero è il “Rose Satin” della Eternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza ...

Il gas radon in Italia causa il 10% dei decessi per Cancro ai polmoni : Il gas radon si trova praticamente ovunque, dal terreno alle falde acquifere, passando per le varie tipologie di rocce, in particolar modo quelle di origine vulcanica. Il gas nobile radon, inodore e incolore, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS) è responsabile del 10 percento dei decessi per cancro ai polmoni in Italia. Si tratta di un gas radioattivo emesso dal terreno, dalle rocce e in minima parte anche dai ...

Il “Programma Mima Digiuno” : come dimagrire con la dieta di 5 giorni che protegge da diabete - obesità e Cancro : Il digiuno controllato e a tempo fa bene alla salute con un conseguenze positive anche sulla longevità: non solo consente controllo del peso corporeo ma anche la riduzione dei fattori di rischio delle malattie legate all’invecchiamento, come Alzheimer, diabete, patologie cardiovascolari, autoimmuni e tumori. Il Programma Mima Digiuno è un protocollo alimentare ipocalorico di 5 giorni, studiato da Valter Longo, inserito dal Time nella lista ...