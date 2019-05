Antonio Conte vorrebbe all' Inter Paulo Dybala

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) In attesa di definire e ufficializzare i tecnici per la prossima stagione,e Juventus potrebbero intrecciarsi in possibili trattative di mercato. Il tecnico, che secondo molte indiscrezioni è dato quasi per certo all'ben cinque giocatori per cercare di arricchire la qualità della rosaista. I giocatori che il tecnico leccese avrebbe chiesto sono Edin Dzeko, punta della Roma che dovrebbe lasciare la Capitale considerando il contratto in scadenza nel 2020, Nicolò Barella del Cagliari, Matteo Darmian e Romelu Lukaku del Manchester United, in uscita dalla società inglese. Ma il giocatore che incrementerebbe il tasso tecnico dell'lo avrebbe individuato in: il 10 bianconero, nonostante l'addio di Massimiliano Allegri (con il quale in questa stagione ha avuto di certo un rapporto non ideale), potrebbe comunque lasciare la ...

