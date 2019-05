Ancora niente Mistral intero nel GP di Francia

Giro d’Italia – Roglic non ha intenzione di arrendersi : “niente è perduto - c’è Ancora la tappa di sabato” : Il corridore sloveno ha perso il secondo posto in classifica generale dopo la sedicesima tappa, venendo scavalcato da Vincenzo Nibali Niente sorriso per Primoz Roglic dopo la sedicesima tappa del Giro d’Italia, il corridore sloveno infatti ha perso terreno nel corso della dura frazione odierna, pagando sul traguardo un gap di 1’22” da Nibali e da Carapaz. Massimo Paolone/LaPresse Un distacco che ha permesso allo Squalo di ...

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (3) : (AdnKronos) - Il 23 maggio quando il capo del Viminale volerà a Palermo per partecipare alle iniziative all'Aula bunker del carcere Ucciardone in ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta in occasione il 27esimo anniversario della strage di Capaci, la p

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (2) : (AdnKronos) - "La solidarietà? Certo mi ha fatto piacere, ma credo che la mobilitazione più che per il video sia a difesa degli articoli 21 e 33 della Costituzione". Da ogni parte d'Italia sono giunte manifestazioni di vicinanza. Un appoggio bipartisan. "Ho ricevuto messaggi, mail, fiori. Anzi, ne a

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) -"Tornando indietro rifarei tutto, perché avrei dovuto impedire ai miei ragazzi di esprimere il loro pensiero? Quel lavoro non conteneva offese, né immagini oscene, né tanto meno l'accostamento del ministro Salvini al Duce o delle leggi razziali

Internazionali d’Italia - Binaghi tuona sul tetto del campo centrale : “sei anni di annunci - ma Ancora niente” : Internazionali d’Italia, Binaghi è stato interpellato in merito all’assenza del tetto sul campo centrale del Foro italico “Il primo problema strutturale degli Internazionali Bnl riguarda il tetto sul centrale: non chiedetemi nulla sulla copertura perché noi ne sappiamo niente. Siamo sempre stati tagliati fuori e mai informati dalla società che detiene questi impianti, la Coni Servizi. Non ci ha mai informati e coinvolti ...

Meteo - niente Primavera : Ancora freddo e pioggia. Quando arriva il caldo : Instabilità atmosferica senza sosta . Da diverse?settimane il clima sul nostro Paese è decisamente anomalo, con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale. L’Italia è intrappolata in un vortice di bassa pressione, colmo di piogge e temporali, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. In queste ore “troviamo parecchi rovesci e temperali sui settori centro-orientali della Sicilia e nel sud della ...

Assicurazione auto - nord e sud divisi dal divario di tariffe e Ancora nessuno fa niente : Ci sono ancora milioni di italiani che si chiedono perché un assicurato del sud è considerato di serie B rispetto ad uno del nord I dati diffusi dall’IVASS(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) sull’andamento dei prezzi dell’RC auto, confermano che il premio medio scende e che si riduce la disparità di trattamento fra province del nord e del Sud Nello stesso tempo viene evidenziato che rimangono per i giovani tariffe decisamente ...

Beach volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Rossi/Carambula : che forma! Ranghieri/Caminati : Ancora stop ma niente è compromesso : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella prima parte della giornata di apertura del tabellone principale del torneo 3 stelle di Kuala Lumpur in Malesia. La vittoria, neanche a dirlo, porta la firma di Enrico Rossi e Adrian Carambula che confermano il loro stato di grazia attuale superando con un secco 2-0 (21-14, 21-16) la coppia lettone Finsters/Solovejs, al secondo torneo in stagione, dopo il triplo quinto posto dello scorso anno ...

Sardegna : Di Maio - ' dopo due mesi Ancora niente giunta - se ne fregano' : Caltanissetta 26 apr. (AdnKronos) - "In Sicilia siete fortunati, in Sardegna dopo due mesi non hanno ancora una giunta. Questi se ne fottono. Hanno vinto le elezioni e si siedono sulla sedia. Qui avete una grande opportunità. Siete voi l'opportunità. Io vi ringrazierò sempre". Così il vicepremier Lu

Salvini e Raggi litigano Ancora. Il vicepremier : 'Roma mai così sporca. Sul debito niente regali'. La sindaca non ci sta : Visti i fatti di cronaca di questi giorni mi sembra di poter dire che non manchi il da farsi. Parla di tutto e in tutte le TV ma mi sembra che non passi mai ai fatti". L'inquilina del Campidoglio da ...

Salvini e Raggi litigano Ancora. Il vicepremier : "Roma mai così sporca. Sul debito niente regali". La sindaca non ci sta : Dopo le scintille dei giorni scorsi, si acuisce lo scontro tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. Ed il circuito dell'Eur per la Formula E - da entrambi frequentato oggi - si trasforma in un ring. Il leader della Lega, mentre torna ad affondare sul "degrado" della Capitale e sui "romani che si lamentano", avverte: "Per Roma stiamo facendo di tutto, l'unica cosa che non si potrà fare è regalare soldi ad una città ignorando i ...

Samp - Audero : 'Bella la sfida con Radu. Europa? Niente è Ancora scritto' : Emil Audero , portiere della Sampdoria , parla a Sky Sport in vista del derby contro il Genoa: 'È una partita importante e particolare, una delle poche atmosfere che ti entrano dentro. Per la lotta all'Europa non è ancora scritto nulla, siamo tutti lì e ...