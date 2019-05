Volo in deltaplano e parapendio | gli appuntamenti di giugno

Deltaplano – Da Cuneo al Friuli : parte la stagione 2019 del Volo : Le Alpi Marittime e le Cozie prima, e poi la pedemontana del Friuli faranno da contesto territoriale per due avvenimenti internazionali di volo libero in Deltaplano Dal 6 al 7 aprile ritorna per la sesta edizione il grande meeting Trofeo Malanotte, organizzato dal Delta Club Mondovì con centro operativo presso l’Aviosuperficie Alpi Marittime di Pianfei (Cuneo). Si volerà tra le Alpi e il mare, un volo molto particolare in una zona ...

Da Cuneo al Friuli - parte la stagione del Volo in deltaplano : Le Alpi Marittime e le Cozie prima, e poi la pedemontana del Friuli faranno da contesto territoriale per due avvenimenti internazionali di volo libero in deltaplano. Dal 6 al 7 aprile ritorna per la sesta edizione il grande meeting Trofeo Malanotte, organizzato dal Delta Club Mondovì con centro operativo presso l’Aviosuperficie Alpi Marittime di Pianfei (Cuneo). Si volerà tra le Alpi e il mare, un volo molto particolare in una zona altrettanto ...