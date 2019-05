Il Content Update 9 10 di Fortnite è in arrivo oggi

eurogamer

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Tempo di aggiornamenti per il popolare, il9.10 è innella giornata die Epic Games ha svelato su Twitter l'orario esatto in cui sarà possibile aggiornare il gioco.Ilintrodurrà alcune novità per le modalità Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa e sarà reso disponibilealle ore 14 italiane.Epic ha confermato che non ci sarà alcuna manutenzione e che i server non andranno offline.Leggi altro...

