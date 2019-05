Salvate con un cesareo | quattro volpi commuovono gli inglesi

Maltempo Ancona - Coldiretti : “Primizie dell’orto Salvate al ‘viale dei sapori'” : Taglio del nastro per la settima edizione de ‘Il Viale dei Sapori’ e riflettori puntati sulle primizie della campagna salvate dal Maltempo che ha contrassegnato i primi mesi dell’anno. Tra la siccità da gennaio ad aprile e il maggio piovoso e con temperature invernali, si legge in una nota di Coldiretti Ancona, il lavoro delle aziende agricole è stato davvero duro. Soprattutto per gli apicoltori. Nonostante tutto però ci si ...

Papà non uccidere la mamma! Madre e figlia Salvate per caso dallo sconosciuto : Elisa Furlani, 27 anni, di Fano, e Gabriele Ottaviani, 40 anni, il suo salvatore, raccontano i drammatici minuti dell'aggressione subita a Pasquetta al Resto Del Carlino. L'ex della ragazza avrebbe tentato di darsi fuoco dopo averla aggredita sotto gli occhi della figlia di 5 anni. Anche in questo caso l'arrivo dell'uomo è stato determinante : "Ho sentito delle urla in strada, dove non passa mai nessuno. Avevo la febbre, non stavo bene, ma ...

Donna di 35 morta all’ospedale Buccheri La Ferla - con i suoi organi Salvate tante vite : La morte di una Donna di 35 anni non è stata vana. La tragedia causata dalla morte di una giovane Donna a Palermo si trasforma in un gesto di estrema solidarietà. I genitori di una ragazza di 35 anni deceduta all’ospedale Buccheri La Ferla hanno autorizzato l’espianto degli organi salvando così altre vite. Il cuore […] L'articolo Donna di 35 morta all’ospedale Buccheri La Ferla, con i suoi organi salvate tante vite ...

Caterina Balivo con un post Salvate Roma dalla spazzatura : Con una foto postata sui social Caterina Balivo lancia un appello per salvare Roma dal degrado, ci ritorna dopo tanti anni e la conduttrice trova una Roma sporca, in balìa del degrado e che le ricorda la Napoli degli anni ’90 dove è cresciuta. Nel post su “Instagram” fa vedere lo spettacolo indecoroso della Capitale, utilizzando come simbolo dell’incuria un cassonetto strabordante di rifiuti. Sorriso amaro e il pollice ironicamente ...

Sfera Ebbasta invita i genitori ai concerti - fallimentare trovata di marketing : “Salvate i vostri figli - portateli da Vasco Rossi” : Sfera Ebbasta invita i genitori ai concerti: possono accedere gratuitamente ai suoi live nei palasport a patto che accompagnino i figli. L'iniziativa consente di ottenere un biglietto gratis per ogni biglietto acquistato, rigorosamente attenendosi alle modalità comunicate nelle scorse settimane. Per ogni figlio che paga il biglietto d'accesso per uno dei concerti di Sfera Ebbasta, un genitore accompagnatore potrà accedere - fino ad ...