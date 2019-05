Playdate sarà una console dedicata ai giocatori aperti a nuove esperienze

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) La scorsa settimana Panic ha annunciato una nuovain arrivo il prossimo anno,. La particolarità di questaè il fatto che sia portatile e che utilizzi una manovella che viene impiegata in alcuni giochi, tra cui Crankin's Time Travel Adventure.Il co-fondatore di Panic, Cabel Sasser, ha parlato delladurante un'intervista fatta ad EDGE, soffermandosi in particolare, come riporta Gamingbolt, sul consumatore finale. A chi è destinata?"Stiamo creando questaper chi ama i videogiochi. Per tutte quelle persone che non dimenticano mai di distruggere un cespuglio in Zelda e di scoprire le scale di un dungeon, o per quelli che non smettono mai di ridere mentre giocano a Katamari. Chi gioca a Firewatch o ad Uncharted non si preoccupa di quante A ha un titolo, si preoccupano solo di quella sensazione indescrivibilmente elettrica mentre si prova ...

