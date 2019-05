Mercato Napoli | Quagliarella è più di un sogno | ma Ferrero non vuole svenderlo

Gazzetta – Napoli - calcioMercato dettato anche dai numeri : due statistiche danno un’idea sugli acquisti : Gazzetta – Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri: Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri. Da un lato la scarsa precisione sotto porta, che fa del Napoli la squadra che ha centrato più legni nei massimi 5 campionato europei, da un altro, la qualità che fa degli azzurri la squadra più precisa nei passaggi. Due statistiche che, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, danno ...

CalcioMercato Napoli - Pedullà : “Di Lorenzo - visite giovedi. Novità su Almendra - Ilicic - Rodrigo e Lozano” : Calciomercato Napoli, Pedullà: “Di Lorenzo, visite giovedi. Novità su Almendra, Ilicic, Rodrigo e Lozano” Il Napoli si avvia a chiudere il primo colpo per la stagione 2019-20. Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, di proprietà dell’ Empoli. Ma non solo, perché il club azzurro è molto attivo sul mercato alla ricerca di quelle che saranno le pedine da aggiungere allo scacchiere di Carlo Ancelotti. A ...

CalcioMercato - le notizie di oggi – Le ultime sulla panchina del Genoa - Di Lorenzo al Napoli - il tesoretto del Torino : LE ultime sulla panchina DEL Genoa – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il ...

CalcioMercato Napoli - è fatta per Di Lorenzo : all’Empoli 10 milioni di euro : Calciomercato Napoli – Nella serata di ieri si è concluso il campionato di Serie A, una stagione comunque positiva per il Napoli che ha chiuso al secondo posto della classifica. Adesso l’intenzione è quella di migliorare la squadra per la prossima stagione e nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per Giovanni Di Lorenzo, 25 anni, difensore ...

CalcioMercato Napoli - CorSport : ADL spende : 4 acquisti top - Quagliarella e non solo - le variabili extra-budget… : Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende. Il Corriere dello Sport anticipa i piani del club azzurro per ripartire alla grande la prossima stagione. Si parla di 4 acquisti top per cercare di raggiungere la Juventus e colmare l’ attuale gap. Secondo il quotidiano, “Ancelotti conferma la volontà del presidente di investire in ogni reparto: due esterni, un centrocampista e una punta da ...

Napoli - stagione fallimentare? I fallimenti sono altri! Ora aspettatevi un’estate all’insegna di false “bombe di Mercato”! : Game Over – La stagione 2018/2019 del Napoli si è conclusa con la sconfitta di ieri sera in quel di Bologna. D’altronde, come ha ammesso anche il buon Ancelotti, la partita contava nulla e uno scivolone ci poteva stare: le motivazioni sono tutto nel calcio! Ora, archiviata la stagione, si possono tirare le somme. Non è stata di certo una stagione memorabile quella appena trascorsa, o meglio, lo è stata fino a un certo punto. ...

PSG - annuncio a sorpresa : ha firmato fino al 2021! Mercato Napoli possibile affare… : Tuchel rinnova con il Psg Potrebbe esserci un colpo di scena in casa Napoli. Il presidente Nasser Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain ha annunciato con un comunicato stampa l’ufficialità del rinnovo di contratto del tecnico Thomas Tuchel per un’altra stagione. Tutto questo ci riporta ad Allan, da sempre nel mirino del tecnico tedesco che ora potrà chiedere nuovamente l’acquisto del centrocampista del Napoli che è sempre ...

Mercato Napoli - offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly : no secco di Adl : Mercato Napoli, offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly: no secco di Adl Mercato Napoli Koulibaly Real Madrid| Il Mercato entra nel vivo, quanto meno a livello di voci e di nomi accostati al Napoli e non. Gli azzurri sono molto attivi e stanno già pensando in maniera scrupolosa e attenta a tutti quei profili che potrebbero Realmente fare al caso della rosa di Ancelotti nella prossima stagione. Nonostante però tutti i possibili ...

Mercato Napoli - Trippier ha accettato : pronti 25 milioni di euro : Mercato Napoli, Trippier ha accettato: pronti 25 milioni di euro Mercato Napoli Trippier| Il Mercato incombe e il Napoli monitora vari profili che potrebbero fare al caso della rosa di Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Molti sono i nomi accostati agli azzurri in questa settimana e non saranno di certo gli ultimi. Oltre però a soliti accostamenti, in particolare sulle colonne del The Indipendent, si parla anche di possibili affari ...

CalcioMercato Napoli - Il Mattino : “Lungo summit a casa Ancelotti : definiti quattro colpi per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Lungo summit a casa Ancelotti”. I dettagli. Calciomercato Napoli, ieri grandi manovre a casa Ancelotti, presenti, oltre al tecnico azzurro, anche il patron Aurelio De Laurentiis e l’ amministratore delegato del club azzurro per un summit di Calciomercato. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’: Lungo summit di mercato a casa Ancelotti, ieri mattina. Appuntamento a ...

Napoli - la rotta di New York United apre il Mercato Usa : È arrivato accolto dai «water cannon», il battesimo dell'aviazione, i getti d'acqua dei vigili del fuoco, il Boeing 767 che ha inaugurato il volo diretto della United, New...

CalcioMercato Napoli - per il centrocampo si pensa a Elmas del Fenerbahce (RUMORS) : La stagione degli azzurri volge al termine ed è già tempo di Calciomercato. L'incontro a casa Ancelotti con De Laurentiis, Chiariello e il direttore Giuntoli è rivolto a delineare le mosse del club per il prossimo mercato estivo. Oltre al mercato però si è discusso anche del ritiro di Dimaro e dei lavori al centro di Castel Volturno. I nomi sul taccuino del club sembrano essere addirittura oltre 60 da cui saranno delineati 6 nuovi acquisti. Le ...

CalcioMercato Napoli – Intreccio di mercato con l’Atalanta - tutti i nomi : Il Corriere dello Sport apre ad un nuovo scenario di mercato che vede la partenza di Verdi e Ounas. Le ultimissime di Calciomercato sul Calcio Napoli. Calciomercato Napoli – Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni scrive in merito alle ultimissime sul Calcio Napoli ed alle probabili partenze di Adam Ounas e Simone Verdi. Secondo Il Corriere, Ancelotti sembra preferire Amin Younes, i due esterni potrebbero a questo punto rappresentare ...

CalcioMercato Napoli : La Gazzetta scrive di 20 milioni per De Paul ma l’Udinese rilancia : La necessità del Napoli è quella di potenziare gli esterni offensivi e le trattative sono parecchie. Ci sono Ilicic e Lozano, naturalmente, ma la Gazzetta scrive che Giuntoli si starebbe muovendo anche per Rodrigo De Paul, il 25enne dell’Udinese che è stato appena convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per la Coppa America. Fino ad oggi sono 37 le presenze di De Paul e 9 i gol. Ha rinnovato il contratto lo scorso novembre: scadrà nel ...