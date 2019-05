Gli studenti trans potranno scegliere in quale bagno della scuola andare

L'Infinito di Leopardi - Recanati festeggia i 200 anni con flash mob deGli studenti. FOTO : L'Infinito di Leopardi, Recanati festeggia i 200 anni con flash mob degli studenti. FOTO I celebri versi recitati dagli alunni in piazzetta Sabato del Villaggio, nella città natale del poeta. Per celebrare una delle poesie più note e amate della letteratura italiana presenti anche Olimpia Leopardi, discendente dello scrittore, e il ...

L'infinito di Leopardi compie 200 anni/ MiGliaia di studenti in piazza da nord a sud : L'infinito di Giacomo Leopardi compie oggi 200 anni: numerosi eventi previsti da nord a sud in onore di una delle poesie più note

Ragusa - servizi sociali per Gli studenti disabili : precisazioni di Piazza : Il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Piazza si rivolge alle cooperative sociali evidenziando come sia rispettoso del contratto

“Imboschiamoci per studiare” : dal 27 maggio Gli studenti nei Parchi Nazionali dell’Aspromonte e del Pollino : “Imboschiamoci per studiare” è il nome dato da tempo alle esercitazioni residenziali in bosco degli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria: escursioni, esperienze didattiche, esercitazioni guidate nei “laboratori a cielo aperto” offerti dall’ambiente forestale della montagna calabrese. Anche in questo anno accademico, dal 27 al 30 maggio, la prima parte dell’evento avrà ...

Prof sospesa - oggi l’incontro con Salvini. Il ministro : “Lavoro perché torni a scuola”. Gli studenti : “Non ci ha voluto parlare” : Di fronte alla prefettura di Palermo oggi era appeso uno striscione: “Libero pensiero”. Nel frattempo, dentro al palazzo, si stavano incontrando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e la Professoressa Maria Rosa Dell’Aria. La docente dell’istituto palermitano Vittorio Emanuele III era stata sospesa dopo che i suoi studenti avevano pubblicato un video in cui ...

Oltre Gli studenti - per il clima serve la politica : L’emergenza climatica è il tema che i giovani di tutta Europa, e i nostri ragazzi italiani in particolare, hanno posto sul tavolo con forza. Grazie alla loro mobilitazione, il consiglio comunale di Milano ha appena dichiarato ufficialmente l’emergenza climatica. Il prossimo passo è convincere il nostro governo a farlo. Solo allora dalle parole potremo passare ai fatti.Non possiamo più aspettare. Ma siamo ancora ...

Gli studenti della Rogasi di Pozzallo ad Agone Festival di Girifalco : Gli studenti dell'Istituto Comprensivo "G. Rogasi" di Pozzallo, dopo aver superato le selezioni ieri sera hanno calcato il palcoscenico di Girifalco

Brescia - prof si suicida a scuola/ Scoperta choc deGli studenti : malore per 3 ragazzi : prof di musica si è suicidato impiccandosi nella palestra della scuola Giovanni Pascoli a Brescia: Scoperta choc degli studenti, malore per tre ragazzine

Sindacati e associazioni laiche e religiose sostengano Gli studenti per il clima : In questo maggio strano capita di incontrare tante persone che si lamentano per il freddo. Fra meno di un mese, in una estate che si prevede torrida e anticipata, il fresco di questo maggio lo rimpiangeremo. Ma fa parte del nostro essere inchiodati al presente non riuscire a vedere molto al di là del nostro naso e delle nostre sensazioni del momento.Il fastidio del freddo e della pioggia di maggio per molti coincide con il sollievo per ...

I debiti deGli studenti? Non ci sono più - ci ha pensato un miliardario : Dopo l’annuncio c’è stato un momento di silenzio e poi i ragazzi hanno capito cosa aveva davvero detto l’oratore. Il miliardario Robert F. Smith, fondatore, presidente e amministratore delegato della società di private equity Vista, la quarta più importante società di software aziendale degli Stati Uniti, ha annunciato che si sarebbe fatto carico dei debiti studenteschi di circa 400 studenti che domenica scorsa hanno festeggiato la loro laurea ...

A Roma Gli studenti recitano la Costituzione in segno di solidarietà della prof di Palermo : Flash mob davanti al liceo Romano “Socrate” in cui, all’uscita di scuola, diversi docenti e alunni, in segno di solidarietà alla professoressa di Palermo sospesa, hanno creato simbolicamente una catena umana di fronte all’istituto con la Costituzione italiana in mano. Il liceo è tra gli istituti superiori che hanno aderito all’iniziativa Teacher Pride con la lettura di due articoli della ...

Miliardario paga i debiti deGli studenti con l’Università : “Ora siete finalmente liberi” : Robert Smith, uno degli afroamericani più ricchi d'America, ha deciso di pagare le tasse universitarie a 396 studenti, per lo più di colore.Continua a leggere