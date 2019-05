GF 16 | effusioni e forse baci nella notte tra Lillio e De Andrè

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) La relazione tra Gennaroe Francesca Desembra che finalmente abbia spiccato il volo. Sulla pagina Instagram di Gossip e tv è apparso un video dove i due inquilini pare si siano lasciati andare ae carezze sotto le coperte. Questo improvviso rapporto tra i due è scattato poco tempo dopo che l'ex fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini, è entratocasa e ha avuto un'accesa discussione con la 29enne. GF 16: Francesca De André si avvicina a Gennaro dopo che Giorgio l'ha tradita Appena poco tempo dopo che Giorgio Tambellini è entratocasa per cercare di chiarire la questione con Francesca, con cui discussione è andata a finire male, la ragazza ha deciso di buttarsi in una nuova relazione, lasciandosi andare acon Gennaro, il quale stava corteggiando la ragazza ormai da diverse settimane. In un video pare che i due si siano lasciati andare a ...