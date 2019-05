UeD | Ida prende una decisione definitiva e Riccardo parla di amore

Cecilia e Ignazio : serata con Chiofalo e fidanzata - c’è anche Natalia di UeD : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pizzicati insieme alla nuova coppia reduce di Temptation Island: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi Che intreccio! Spysee ha pizzicato la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez durante una serata in un noto locale di Milano insieme a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. […] L'articolo Cecilia e Ignazio : serata con Chiofalo e fidanzata , ...

UeD - Ida della redazione sul caso Gian Battista : “Confermo - io non faccio eccezioni” : Uomini e Donne, Ida Provenzano conferma la versione dei fatti su Gian Battista Ida Provenzano della redazione di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista della trasmissione. Naturalmente tutto riguarda l’episodio con Gian Battista Ronza, che non si è comportato bene con la stessa Ida. A portare tutto alla luce è stato Gianni […] L'articolo UeD, Ida della redazione sul caso Gian Battista: “Confermo, io non ...