Tish e il retroscena su Maria De Filippi | “E’ stata per tutti…”

lanostratv

(Di lunedì 27 maggio 2019)Defa una confessione sulla conduttrice di Amici 18 Sabato scorso è finita una nuova edizione di Amici. E a vincere il programma è stato Alberto Urso. Ma non è finita qua perchè in queste ore ad aver fatto molto parlare i fan del talent èla semifinalista, la quale ha scritto un post su instagram. E in questa circostanza, oltre a parlare della sua esperienza ad Amici 18, ha anche colto la palla al balzo per raccontare unsuDe. Di cosa si tratta? La giovane, ringraziando la conduttrice per averle dato questa chance, ha anche confessato: “E’per tutti una mamma e ci ha fatto crescere moltissimo, specialmente me che ero la più piccola là dentro. Ha passato ore ed ore insieme a noi…” Insomma pare cheDeabbia seguito passo passo questi ragazzi, dando loro dei preziosi consigli....