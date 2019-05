Nuove informazioni su Pokémon Spada e Scudo in arrivo la prossima settimana attraverso un

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019)un comunicato stampa Nintendo annuncia unDirect programmato per la.La casa di Kyoto ha deciso di programmare un appuntamento dedicato a, i prossimi due titoli che saranno disponibili esclusivamente per Nintendo Switch a partire da quest'anno. L'appuntamento a cui non dovranno mancare i fan del franchise è programmato per il 5 giugno alle ore 15. Il direct durerà all'incirca 15 minuti e svelerà alcuni dettagli riguardanti i due titoli sviluppati da Game Freak.Chiunque voglia godersi la diretta potrà farlo siail sito ufficiale Nintendo Direct, oppure sul canale ufficiale YouTube di Nintendo Italia. Vi ricordiamo chesono stati annunciati per la prima volta poco tempo fa, e sebbene i due titoli non abbiano ancora una data di uscita precisa, un rumor indicherebbe il rilascio a partire tra il 15 ed ...

