Gli italiani all' estero votano Pd Lega secondo partito

Papa Francesco contro il motto “Prima Gli italiani” : “I cristiani dicono ‘Prima Gli ultimi'” : Per Bergoglio il trattamento riservato ai migranti sempre più spesso "rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto".Continua a leggere

Europee - Verdi italiani : l'occasione persa e la lezione deGli altri Paesi : L'onda ecologista miete consensi dovunque tranne che da noi. Dove l'unica lista dichiaratamente ambientalista si ferma al 2,3 per cento. Colpa delle divisioni a sinistra. E del tabù di una possibile alleanza con liberali e socialisti. Che invece a Bruxelles funziona Elezioni Europee, il suicidio claustrofobico della sinistra radicale "

Europee - parla Salvini : «Lega prima a Riace e Lampedusa - italiani voGliono immigrazione controllata». E ringrazia i religiosi : Dopo il grande risultato della Lega alle Europee, Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio: «A Riace e Lampedusa la Lega è primo...

MotoGP - GP Italia 2019 : riparte la caccia a Marc Marquez. Al Mugello Gli italiani devono reagire : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto per il suo sesto appuntamento, uno dei più attesi da piloti e tifosi. Si correrà, infatti, al Mugello per il Gran Premio d’Italia. La pista toscana, come al suo solito, regalerà grande spettacolo con il suo layout fatto di sali-scendi, curve e un lungo rettilineo dove si raggiungo velocità elevatissime. Il mirino di tutti i partecipanti la classe regina sarà, ovviamente, sulla schiena di Marc Marquez. Il ...

Roland Garros 2019 : tutti Gli italiani in campo lunedì 27 maggio. Orari - tv e streaming : Sono solo due gli italiani impegnati nella seconda giornata del Roland Garros 2019. Il campo 4 diventa azzurro vista la presenza sia di Salvatore Caruso sia di Giulia Gatto-Monticone. Il siciliano, numero 148 del mondo, alla seconda partecipazione in uno Slam (precedente agli Australian Open 2018), affronterà lo spagnolo Jaume Munar, numero 52 del ranking ATP. Prima volta assoluta per Giulia Gatto-Monticone. La piemontese non aveva mai vinto un ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : vince Aleksander Lesun su Choong - indietro Gli italiani : Aleksander Lesun conferma il suo valore e vince la tappa di Praga (Repubblica Ceca) della Coppa del Mondo 2019 di Pentathlon moderno. Il russo, infatti, chiude la sua giornata con 1489 punti, seconda posizione per il britannico Joseph Choong con 1481, mentre conclude al terzo posto il tedesco Marvin Faly Dogue con 1480. Quarta posizione per il russo Kirill Belyakov con 1478, quinta per il francese Valentin Prades con 1465, sesta per ...

Spagna - rissa fuori da un locale a Cadice - il responsabile di sala della discoteca : “Gli italiani erano molto ubriachi” : “Non so cosa sia successo tra quei due gruppi, la nostra barista mi ha detto che gli italiani erano molto ubriachi“. A raccontarlo a Repubblica è Ignacio, il responsabile di sala del “Momart Club“, la discoteca più nota di Cadice, in Spagna, davanti alla quale all’alba di sabato mattina quattro studenti italiani in Erasmus si sono scagliati con calci e pugni contro un ragazzo spagnolo, ora ricoverato in coma ...

Roland Garros 2019 - analisi tabellone italiani : il possibile cammino di Fognini - Cecchinato Berrettini e Gli altri azzurri : Sono nove gli italiani, tra ammessi direttamente e qualificati, che parteciperanno all’edizione 2019 del Roland Garros. Un numero particolarmente alto, frutto del buon momento del tennis maschile azzurro. Andiamo a vedere, per ciascuno, accoppiamenti e prospettive di tabellone. L’ordine proposto è quello del ranking ATP (tranne che nel caso d’apertura, a causa del match fratricida Fognini-Seppi). FABIO Fognini e ANDREAS ...

Roland Garros 2019 - tutti Gli italiani in campo domenica 26 maggio. Orari - programma - tv e streaming : Scatta oggi il Roland Garros, secondo Slam stagionale: a Parigi subito in campo nella prima giornata quattro italiani impegnati. Si tratta di Lorenzo Sonego, che sul Philippe Chatrier avrà l’onore di sfidare lo svizzero Roger Federer, mentre sul Suzanne Lenglen sarà di scena Thomas Fabbiano contro il croato Marin Cilic. Sul Simonne Mathieu toccherà a Marco Cecchinato affrontare il padrone di casa Nicolas Mahut, infine sul 7 Matteo ...

Roland Garros 2019 - analisi tabellone Roger Federer. Ritorno tra Gli italiani e con Tsitsipas all’orizzonte per lo svizzero : In mezzo agli italiani, aspettando il possibile quarto contro Stefanos Tsitsipas. Si può riassumere così il Ritorno al Roland Garros di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca sulla terra rossa parigina dal 2015, ma non sarà un rientro semplice per il nativo di Basilea, visto che il sorteggio non gli ha certamente garantito un tabellone semplice. Sulla carta Federer potrebbe anche affrontare un mini campionato italiano nei primi turni. Il ...

I 10 miGliori boss della malavita del cinema e tv italiani : https://www.youtube.com/watch?v=7nvYMRpKzak La mafia italiana è la più raccontata dal cinema di tutto il mondo eccetto quello italiano. Qui preferiamo raccontare l’altro lato della barricata, il cinema della polizia e dei magistrati che combattono la mafia. Non è proprio la stessa. Non ha proprio lo stesso impatto. Negli ultimi anni però molto è cambiato e le figure ombrose, antieroiche o apertamente condannabili dei mafiosi sono entrate nel ...

Giorgetti : “AGli italiani interessa chi allenerà la Juve - più che la politica” : Gli italiani, popolo di allenatori di calcio e che mastica pane e pallone. Sicuramente più inclini a seguire ciò che avviene nel rettangolo di gioco e nei suoi dintorni che i risvolti della politica, sentita sempre più lontana dalla vita quotidiana. E la cosa preoccupa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che, alla vigilia del voto per le Europee, sostiene che “gli italiani sono più interessati a sapere chi ...

Roland Garros 2019 : i sorteggi dei qualificati italiani. Caruso e le donne pescano male - più possibilità per Bolelli e TravaGlia : Poco dopo la fine dei match di qualificazione per il tabellone principale del Roland Garros, è stato effettuata l’allocazione dei qualificati negli spot a loro dedicati per quel che riguarda il primo turno dello Slam parigino. I colori italiani, al maschile, possono dirsi piuttosto soddisfatti. Le notizie, se non buone, perlomeno accettabili arrivano da Simone Bolelli e Stefano Travaglia, che pescano due francesi. Il bolognese è opposto a ...

Sesso - Gli italiani non hanno più tabù : Più frequente, più vario, con più partner: il Sesso degli italiani oggi è, secondo il nuovo Rapporto Censis-Bayer, «decomplessato». Sì, sembra proprio così: popolo di navigatori, di santi, di poeti, gli italiani appaiono anche più disinibiti sessualmente. Tutto è diventato lecito e ciò che una volta poteva essere considerato tabù diventa prassi abitudinaria in una relazione. Gli italiani fanno Sesso senza complessi e spesso, donne comprese, ...