Europee | Variati Pd | ' primo in Veneto dopo Calenda | ma non basta'

Europee : Pd - Zigaretti e Variati lunedì a Padova : Padova, 12 apr. (AdnKronos) - Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti sarà a Padova lunedì 15 aprile alle ore 11.30 per una conferenza stampa insieme al candidato alle Europee Achille Variati. L'appuntamento è nella sede regionale del Partito Democratico in via Beato Pelleg