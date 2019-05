Claudio Borghi a M5S | Ora più deficit e 100 opere

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Piùper finanziare la manovra e fare quindi la flat tax, una lista di 100con in testa la Tav da far pagare alla Bce, via il pareggio di bilancio dalla Costituzione. Sull’onda del risultato elettorale Matteo Salvini evoca a sé il “mandato forte” per ridiscutere i parametri fiscali europei e i punti salienti di come la Lega intende portare avanti questo mandato li indica, uomo di partito e presidente della commissione Bilancio della Camera. Piede sull’acceleratore e inevitabili punti di frizione con i 5 stelle, che si trovano ora nella scomoda posizione di dover resistere a questo assalto a Bruxelles. Salvini passa all’incasso e vuole ridiscutere i parametri europei che definisce “vecchi e superati”. Come?“Il primo segnale è dare un senso diverso all’Unione europea, ...

