Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Forse si poteva fare qualcosa, si poteva intervenire per evitare l’assurdadi undi nemmeno due anni. Infatti gli uomini della Squadra mobile di, durante le indagini sulla tragica scomparsa di, hanno trovato traccia di un suoin ospedale, lo scorso aprile, in seguito a quello che la madre e il suo compagno, avevano giustificato come “il morso di un cane”. Il timore degli inquirenti è che in realtà ilavesse già subito le violenze di Nicolas Musi, 23 anni, ma che all’epoca nessuno se ne fosse accorto. Nelle ultime ore il giovane, originario di Biella, è stato arrestato insieme alla mamma di, Gaia Russo, di 22 anni, con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Infatti l’esito dell’autopsia ha tolto ogni dubbio sul fatto che il bambino non sia stato vittima di una caduta dal letto, come i due avevano dichiarato ai ...

vincecamaggio : Novara, morte del piccolo Leonardo: sospetti su un precedente ricovero del bimbo - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Novara, bimbo 'picchiato a morte': fermati madre e suo compagno #novara - giandomenic45 : RT @AndFranchini: “Leonardo è stato picchiato a morte”. Fermati i genitori del piccolo di due anni ucciso a Novara -