Monaco | dove le strade sono asfaltate d’oro…

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto” : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: “Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto“. LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Dove vedere Bayern Monaco-Hannover in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Bayern Monaco-Hannover in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Appuntamento pomeridiano all’Allianz Arena di Monaco di Baviera con il Bayern che ospiterà l’Hannover nel match che andrà in scena alle ore 15:30 di Sabato 4 Maggio 2019. Bayern Monaco-Hannover: corsa al titolo per i bavaresi Si sfidano oggi la prima contro l’ultima in campionato, Bayern Monaco-Hannover. I bavaresi vogliono ripetere la vittoria facile ...

Bayern Monaco - Robben : 'Addio Bayern - ma non so dove andrò' : L'esterno del Bayern Monaco Arjen Robben ha annunciato il suo addio al club bavarese . Infatti come riporta l a Gazzetta dello Sport , l'olandese in un'intervista ha dichiarato: ' 'Non credo che potrò giocare ancora una partita con la maglia dei bavaresi', l 'infortunio che lo tormenta da novembre ha un alone di mistero. 'È ...

Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco : dove vederla - probabili formazioni e pronostico : Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Domenica 14 Aprile 2019 il Fortuna Dusseldorf ospiterà il Bayern Monaco alla Merkul Spiel-Arena di Dusseldorf. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 29esima giornata di Bundesliga, è fissato per le ore 15:30. Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco: pronostico Le due squadre si sono incontrate già due volte in questa stagione, ed entrambe le ...