Auto in fiamme dopo lo scontro! Incidente stradale a Forlimpopoli, muore 63enne (Di sabato 25 maggio 2019) Incidente nella notte di sabato 25 maggio sulla circonvallazione di Forlimpopoli (Forlì-Cesena). Nello schianto è morta una donna di 63 anni, Fiorella Mazzoni. La sua Auto è finita in una scarpata dopo essere stata tamponata da un veicolo con a bordo due giovani. dopo lo scontro uno dei veicoli ha preso fuoco. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli ma, secondo quanto si apprende, la Fiat Panda a bordo della quale si trovava la 63enne Fiorella Mazzoni sarebbe stata tamponata con violenza mentre si immetteva sull'arteria stradale (da via Sant'Andrea) da una Citroen D3 con a bordo due giovani 20enni di Cesena.



