Il Prati Gate volge al termine | Pamela in lacrime svela la verità

(Di sabato 25 maggio 2019) Roberta Damiata Il castello di carte è crollato, einha confessato tutta lasul suo matrimonio con Mark Caltagirone. Un uomo che non esiste L’intervista aè l’ultima nella puntata di Verissimo. Quella che tutti aspettano. Silvia Toffanin che l’ha già ospitate più volte, chiede al pubblico di uscire per far in modo che lasi trovi a suo agio. “E’ molto provata” avverte Silvia. Così entra la,i in giacca e pantaloni azzurri. Accenna un sorriso a Silvia e si scusa per le precedenti volte quando ha abbandonato lo studio. o quando le ha raccontate molte bugie. “Io sto molto male sono dimagrita ancora non riesco a pensare che tutto questo non sia vero. A me è stata proposta la fiaba l’uomo ideale. E se oggi penso che non esiste non ci posso credere. Io ho capito da poco che Mark Caltagirone non esiste, ma ci ho creduto fino ...

trash_italiano : Qual è la tua storia nel Pamela Prati Gate? - filufilo : Cosa fai di bello sabato pomeriggio?? Rivedo le interviste di #pamelaprati, rivedo le storie sui social, riascolto… - flymary_maryand : Finalmente il 'PRATI GATE' è FINITO!!!!! ?????????? #Verissimo -