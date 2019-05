Hamilton | “This one is for Niki” E Wolff parla di Leclerc

motorinolimits

Prima fila Mercedes nel GP di Monaco, sesto round del Mondiale 2019: Lewis Hamilton ha fatto la sua 85° pole, la seconda della stagione e la seconda in carriera a Montecarlo. Valtteri Bottas partirà dalla seconda piazzola, la sua miglior prestazione a Monaco. Il risultato di oggi segna la 59° pole con Mercedes.

