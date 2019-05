“Grazie Daniè” – Brusco lancia un’instant song per l’addio di De Rossi alla Roma VIDEO

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019) Grazie Daniè,l’inno per l’addio di De‘Grazie Daniè‘ è il titolo dell’instantta venerdì 24 maggio su YouTube dal cantanteno, nome d’arte di Giovanni Miraldi, è uno degli artisti storici del reggae italiano ma anche un grande tifoso giallorosso. ‘Grazie Daniè’ é una canzone d’amore. Quell’amore viscerale e strappalacrime che solo le passioni più forti, e il calcio è senz’altro una di queste, riescono a suscitare. Un cenno a campioni come Totti e Conti, una frecciatina per il Presidente Pallotta e qualche sfottò alleggeriscono questo brano ricco di sentimento. Più che al centrocampistasi rivolge infatti a Daniele, l’uomo, un amico, un fratello, anche lui tifoso. Il finale è l’augurio di molti tifosi: ”Daje fratè tanto lo sai che ...

CalcioWeb : 'Grazie Danié', l'inno di #Brusco per l'addio alla #Roma - giampodda : RT @M_P_8: @OfficialASRoma Grazie daniè...l'ultimo regalo è provare a ricompattare la tifoseria intorno alla Roma..grazie.. - lunatica10001 : RT @68Cliffs: @OfficialASRoma 'Ora, il regalo più grande che mi potete fare è mettere da parte la rabbia e tutti uniti ricominciare a soffi… -