Everest sovraffollato | morti dieci alpinisti in una settimana | ore di coda per scalare la

(Di sabato 25 maggio 2019) La morte di altri due– un irlandese e un britannico – fa salire ail numero di persone che hanno perso la vita solo in questasul monte, in Nepal. La vetta più alta del mondo è stata infatti presa d'assalto in questi giorni dae sherpa che, approfittando delle condizioni meteo favorevoli, vogliono tentare la scalata alla cima anche a costo di farsi due ore dia oltre 8mila metri di altitudine. Oltre 120 persone hanno raggiunto la vetta del monteil primo giorno di apertura della finestra meteorologica in questa stagione mentre ieri sono saliti altri 123 scalatori, tra cui 12cinesi e 47 stranieri, 21 guide cinesi e 43 sherpa.

