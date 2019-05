Brexit | il successore della May costretto a inseguire Nigel Farage su un’uscita ‘hard’

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Incassate le dimissioni e le lacrime di Theresa May, i Tory ripartono da un 30% nei sondaggi. Peccato per Boris Johnson & Co che la percentuale non sia la loro, ma dell’uomo che – senza un atto precisopropria volontà – aveva trascinato David Cameron a indire il referendum sulla: il 30% è die del suoParty, dato da tutte le rilevazioni in testa alle preferenze dei britannici nelle elezioni europee. Il che, se il nuovo partito euroscettico dell’ex leader dell’Ukip dovesse confermare le previsionivigilia, porterà i successoriMay, l’ex sindaco di Londra in testa, a spostare il Partito conservatore su posizioni ancora più radicali nella trattativa con Bruxelles. Zonaeuro Di F. Q. Theresa May annuncia dimissioni: lascia il 7 giugno. “Provo rammarico ...

