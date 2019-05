Game of Thrones | i 5 personaggi più riusciti

wired

(Di venerdì 24 maggio 2019) In otto anni di trasmissione,ofci ha regalato un mosaico diincredibili, complessi, a volte anche controversi, ma sempre in grado di trasmettere e incarnare una miriade di sfumature umane in costante cambiamento. Un merito non da poco, se consideriamo che stiamo parlando probabilmente del più vasto pantheon dimai visto in tv. Scegliere i migliori in modo empirico sarebbe impossibile, anche perché siamo davanti ad attori così bravi, in ruoli così iconici, che chiaramente sceglierne solo alcuni è un puro esercizio di stile. Abbiamo comunque voluto provarci, cercando di considerare soprattutto la loro evoluzione nel corso della saga e privilegiando, quindi, quelli di loro che sono rimasti con noi dalla prima all’ultima stagione. Non ce ne vogliano i Ned Stark, le Margaery Tyrell, gli Oberyn Martell: dieci articoli così non basterebbero per ...

