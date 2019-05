C' è il Ramadan e i musulmani occupano il centro di Faenza

Marzabotto - la provocazione dei musulmani : festeggiano la fine del Ramadan di fronte alla Cfhiesa : Fabio Franchini A Marzabotto , in provincia di Bologna, l'associazione culturale musulmana e la comunità araba, invita tutta la cittadinanza all'iftar del Ramadan nella piazza di fronte alla chiesa. E il sindaco dice di non saperne niente Marzabotto , settemila anime in provincia di Bologna. Qui, sabato 1 giugno, nelle stesse ore in cui a Madrid si giocherà la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, nella piazza ...

Per i musulmani arriva il mese del Ramadan : che guaio per l’Ajax in Champions - anche il Milan in difficoltà : Il ramadan potrebbe condizionare le prestazioni di alcuni calciatori impegnati nelle prossime ore in Champions ed in Serie A arriva il mese del ramadan per i fedeli musulmani e come sempre per quanto concerne gli sportivi si apre un periodo decisamente complesso. Non ingerire nè solidi, nè liquidi dall’alba al tramonto non è certamente una pratica favorevole per chi deve praticare sport ad alto livello. Molti club dovranno far fronte ...