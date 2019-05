A Bolzano un’ex acciaieria sforna startup e tecnologie per l’ambiente

wired

(Di venerdì 24 maggio 2019) Foto Ivo Corrà IDM Südtirol / Alto Adige In passato è stata un’. Oggi l’area di Noi Techpark, parco tecnologico finanziato per oltre 120 milioni di euro dalla Provincia autonoma di, ospita imprese e centri di ricerca che progettano il futuro. “Qui ospitiamo 500 tra ricercatori e innovatori. E hanno sede una trentina di”, spiega a Wired Giuseppe Salghetti, responsabile della comunicazione della struttura, il cui acronimo sta per Nature of innovation. Il centro Tra le condizioni per l’ammissione, operare in uno dei cinque i settori di ricerca cui è dedicato Noi: ambiente, cibo, area alpina, industria dell’automobile e automazione Questi i campi in cui è attivo questo progetto ideato nel 2008, cantierizzato nel 2015 e inaugurato nel 2017. Almeno nella sua prima parte, visto che per ora è stato recuperato un ettaro dei dieci un tempo ...

