Truffe a parrocchie e conventi | arrestata la banda | 86 colpi in tutta Italia Tra le

(Di giovedì 23 maggio 2019) Avevano ottenuto quasi 400mila euro cona decine e decine di religiosi in: responsabili dia Perugia,in Lombardia e Sicilia, scuole in Puglia, case di riposo. Tra le vittime c’è anche l’ex arcivescovo di Sassari Paolo Atzei, 77 anni, rientrato da poco nel convento di San Francesco a Oristano, al termine del suo mandato episcopale. I truffatori sostenevano che il Comune, la Regione o la banca avevano erogato all’ente religioso dei contributi superiori al dovuto e quindi bisognasse restituire la differenza. Era tutto falso. Per 86 volte, e forse qualcuna di più, unaguidata da una 38enne, Concettina Galizia, chiamata la “zia Ketty”, ha truffato anziani religiosi. Lo hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Torino e della compagnia Oltre Dora che hanno arrestato quattro persone, mentre otto – i prestanomi titolari ...

