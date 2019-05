Ragazza di 19 anni partorisce dopo esser stata investita sulle strisce da un' auto pirata

Monterotondo - Ragazza di 19 anni uccide il padre : l'uomo aveva precedenti : A Monterotondo, in provincia di Roma, ieri domenica 19 maggio è avvenuta una terribile tragedia famigliare. Una discussione tra una ragazza di 19 anni, Deborah e suo padre Lorenzo Sciacquatori di 42 anni, sembrerebbe finita in tragedia, presso la loro abitazione in via Aldo Moro. Dalle prime indagini degli inquirenti sembrerebbe che l'uomo sia rientrato in casa, durante la notte, ubriaco e subito dopo avrebbe iniziato a scagliarsi, senza un ...

Venezia - Ragazza di 20 anni dichiara di essere stata abusata in una discoteca : Quella che arriva da Venezia è una notizia che, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita. Ieri mattina infatti una giovane ragazza di 20 anni si è presentata in ospedale nei pressi di Marghera, insieme ai genitori, e ha dichiarato sia ai medici che ai poliziotti, di aver subito un abuso in una discoteca di Marghera, precisamente la Molocinque. Secondo il racconto fornito agli inquirenti dalla giovane, uno, o forse più individui, le ...

Ragazza di 19 anni attirata in una trappola mortale : la strangolano e le prendo in bambino che portava in grembo : Attualità Spettatore ammazzato dalla poltrona del cinema: “Arresto cardiaco dovuto alla compressione del collo” di F. Q. L’hanno attirata nella sua casa e l’hanno distratta mostrandole un album di fotografie prima di strangolarla e prelevarle il bambino che portava ancora in grembo. La storia dell’orrore arriva da ...

Calabria - Ragazza muore a 24 anni a causa di un incidente : Nella giornata di ieri 14 maggio, un grave incidente stradale si è verificato in Calabria, causando la morte di una ragazza di 24 anni. La giovane avrebbe perso il controllo della sua autovettura su cui stava viaggiando e sarebbe finita in una scarpata, dopo aver sfondato il guard-rail, compiendo un volo di diversi metri di altezza prima di schiantarsi al suolo. Purtroppo per lei, nonostante i tempestivi soccorsi, a causa delle gravissime ferite ...

Bologna - choc nel parcheggio ex Staveco : trovato il cadavere di una Ragazza di 20 anni : Nell'area del parcheggio ex Staveco in viale Enrico Panzacchi a Bologna è stato scoperto il cadavere di una ragazza sui 20 anni. A dare l'allarme una telefonata anonima. Ignote le cause del decesso, anche se non sono stati trovati segni di violenza sul suo corpo: avanza l'ipotesi della morte per overdose.

Notre-Dame - sei vigili del fuoco eroi accusati di stupro da una Ragazza di vent'anni : accusati di stupro di gruppo da una studentessa norvegese, sei pompieri di Parigi sono stati fermati poi rimessi in libertà dal giudice che non ha ravvisato prove sufficienti per indagarli....

Bolzano - Ragazza di 15 anni violentata mentre tornava da scuola - : La violenza è avvenuta lungo le passeggiate del fiume Isarco, nei pressi dello stadio. L'aggressore ha fatto in tempo a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dalla vittima

Cadavere in mare al largo di Ravenna - potrebbe essere di una Ragazza di 17 anni scomparsa : Ravenna, 4 maggio 2019 - potrebbe essere di Hanaa Bouchouata il Cadavere rinvenuto in mare al largo di Ravenna nel pomeriggio di mercoledì. Si tratta di un'adolescente di 17 anni scomparsa il 16 ...

Vicenza - drogano e violentano una Ragazza di 15 anni : «La testa sul tavolo - io costretta a sniffare» : Elisa Faggion, 31 anni La clinica Vittima e, presunta, carnefice si erano conosciute tempo addietro, in una clinica. E lì, erano diventate amiche e avevano cominciato a frequentarsi. «Mi passava a ...

Vicenza - tre arresti per violenza sessuale di gruppo su una Ragazza di 16 anni : Tre persone sono state arrestate a Vicenza per violenza sessuale di gruppo su una 16enne. La violenza è avvenuta a fine ottobre nella casa della vittima. Sotto accusa due stranieri di 27 e 28 anni, da diversi anni residenti in Italia, e una donna italiana di 31: secondo il gip Massimo Gerace, i tre hanno abusato della ragazza nonostante lo stato di inferiorità fisica e psichica causato dall’uso di stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti tra ...

Cento - ritrovata la Ragazza di 14 anni scomparsa da martedì : Cento, ferrara,, 2 maggio 2019 - La ragazza scomparsa di Cento scomparsa da martedì è stata ritrovata , pare all'alba di oggi. I l papà aveva mobilitato tutto il mondo social divulgando la foto della ...

Venezuela - Maduro dichiara fallito il golpe. Uccisa Ragazza di 27 anni : fallito il colpo di stato in Venezuela secondo qanto dichiarato da Nicolas Maduro, che ha convocato una «giornata di dialogo nazionale» per ascoltare proposte per cambiamenti...