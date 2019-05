Oltre gli studenti | per il clima serve la politica

Conte vince la ‘battaglia’ con il Chelsea : risarcimento da Oltre 10 milioni : In attesa di diventare ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter, il tecnico Antonio Conte ha vinto la battaglia legale con il Chelsea. Secondo quanto riporta il “Times” l’ex Ct della Nazionale ha avuto la meglio nella causa con il Blues che dovranno pagare 9 milioni di sterline (circa 10.2 milioni di euro) all’allenatore italiano come risarcimento dopo il licenziamento. Nel dettaglio l’esonero è ...

Clima - allarme degli esperti : il livello del mare aumenterà di Oltre 2 metri entro il 2100 : Secondo una ricerca diffusa da Le Monde, il rischio di innalzamento del livello del mare è sempre più concreto: potrebbe raggiungere i 2,4 metri nel 2100. Lo studio, pubblicato su “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS), per giungere alla suddetta conclusione, si è avvalso di un metodo originale, cioè l’analisi del giudizio di esperti: si tratta di una metodologia utilizzata anche per valutare altri rischi, ...

Pa - la mappa degli uffici svuotati : mancano Oltre 250 mila statali : mancano i medici e gli infermieri. Questo si sa. La scuola ha fame di nuovi professori. Questo è noto. Ma anche i ministeri, le Regioni, i Comuni, dopo anni di blocco del turn over, hanno il...

Onu - embargo su armi per fermare il conflitto in Libia. Oltre 75 mila gli sfollati a Tripoli : Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto a tutti i Paesi di mettere in atto un embargo sulle armi nei confronti della Libia, sottolineando come prevenire la proliferazione delle armi sia importante per ridimensionare il conflitto in corso e per ristabilire la stabilita' nel Paese. Gueterres ha espresso "profonda preoccupazione" per l'arrivo di armi anche dal mare, rimarcando che l'Ue ha esteso il mandato della missione navale ...

Xylella - la condanna a morte degli ulivi pugliesi va Oltre l’attentato alla salute : La recente approvazione in Senato del decreto emergenza per la vicenda Xylella, nonostante gli appelli e la mobilitazione registratasi, non rappresenta solo la condanna a morte degli ulivi pugliesi, la cancellazione di un territorio e di un paesaggio unico, un pericoloso precedente e un attentato alla salute dei suoi abitanti, ma qualcosa di ancora più grave: la violazione di ogni ragionamento logico e scientifico, che non può che fare ...

Ordina bottiglia di vino da 300 euro! Ma gliene danno una da Oltre 5mila euro : Non si sa se fosse un intenditore di vino tale da capire la differenza e se si sia accorto dello scambio a suo favore ma sicuramente la cena è andata decisamente bene per un cliente di un noto ristorante britannico di Manchester che al posto del vino richiesto si è visto servire una bottiglie decisamente più costosa. Per una svista del cameriere di turno, infatti, al posto di un bottiglia da 260 sterline, circa trecento euro, al suo tavolo ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - sesta tappa : tutto stravolto! Conti Maglia Rosa - favoriti Oltre i 5 minuti! : Valerio Conti è la nuova Maglia Rosa al Giro d’Italia 2019, l’alfiere della UAE Emirates ha azzeccato la fuga giusta ed è arrivato sul traguardo di San Giovanni Rotondo insieme a Fausto Masnada (vincitore) con 8 minuti di vantaggio sul gruppo principale. Il 26enne laziale si presenterà al via della frazione di domani col simbolo del primato e un vantaggio cospicuo su tutti gli inseguitori, il suo obiettivo sarà quello di conservare ...

Giro d’Italia 2019 - risultato quarta tappa : successo di Carapaz - Nibali e Yates perdono 18” da Roglic. Caduta per Dumoulin che arriva ad Oltre 4’00” : Succede di tutto nella quarta frazione del Giro d’Italia 2019. La tappa di 235 km da Orbetello a Frascati ha regalato un finale appassionante: una Caduta negli ultimi chilometri ha rimescolato completamente le carte riducendo il drappello di testa ad una quindicina di corridori e sullo strappo conclusivo l‘ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) ha trovando l’allungo decisivo e conquistando il successo davanti ...

Vino : aggiudicate 120 bottiglie per Oltre 30mila euro ad Asta del Barolo : Cuneo, 13 mag. (Labitalia) - aggiudicate 120 bottiglie, in 51 lotti, di Barolo raffinato con etiche[...]

Milan - staccati già Oltre 50.000 biglietti per la sfida al Frosinone : i tifosi rossoneri vogliono la Champions : Si prevede una grande affluenza di pubblico a San Siro per l’ultima partita in casa del Milan: contro il Frosinone, i tifosi rossoneri spingeranno i propri beniamini ad una vittoria che avvicini la Champions League In attesa del risultato dell’Inter di questa sera, nel corso della 36ª Giornata di Serie A, tutte le squadre in lotta per l’Europa hanno vinto i propri match. Le ultime due gare restanti al termine della ...

Siti da bonificare - la mappa del Consorzio Italbiotec : “Oltre 12mila potenzialmente inquinati”. Gli interventi? Vanno a rilento : In Italia oggi ci sono 41 Sin (Siti di interesse nazionale per le bonifiche) dove l’inquinamento è talmente grave da comportare un rischio sanitario. Oltre la metà si concentrano in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia. Solo in un quarto di tutti i Sin sono stati avviati o completati gli interventi di bonifica. Su due terzi è stata fatta solo la caratterizzazione, ovvero uno studio preliminare. Se davanti alla ...

Oltre cento librai Feltrinelli chiedono che Salvini venga bandito dagli scaffali : La polemica sull’editore Altaforte si allarga Oltre il Salone. Oltre 120 librai della catena Feltrinelli, circa il 10 per cento del totale dei dipendenti, hanno spedito alla loro direzione centrale una lettera, in cui chiedono che il libro intervista con Matteo Salvini pubblicato dalla sigla vicina a CasaPound sia bandito dai loro scaffali. «A nost...

Al via il Salone del libro di Torino : gli appuntamenti - Oltre alle polemiche : Nadeem AslamHANNE ØRSTAVIKNONA FERNANDEZANNETTE HESSFRANCESCO LONGOCAROLINA CAPRIAAyelet Gundar-GoshenDoveva essere il Salone «del gioco», dell’andare oltre i confini e le divisioni, poiché gli organizzatori avevano identificato nel libro Il gioco del mondo dell’argentino-cosmopolita Julio Cortázar (1914-1984) il tema dell’edizione 2019 del Salone Internazionale del libro di Torino (dal 9 al 13 maggio; nella gallery in alto gli ...

Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche PS4 o Xbox One : L'analista NPD, Mat Piscatella, ha rivelato che Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche una PS4 o una Xbox One, riporta Segmentnext. È una conferma che la proprietà multipiattaforma tra i possessori di Nintendo Switch è molto alta.Tuttavia, tenete presente che il report di NPD riguarda solo le persone che vivono negli Stati Uniti. È possibile che la situazione sia simile anche in altre parti del mondo.Ciò ...