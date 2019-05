C’è una nuova console in bianco e nero e con la manovella

C’ero una volta… Mani Pulite - Paolo Mieli 27 anni dopo Tangentopoli : “Periodo che diseducò un’intera generazione di giornalisti” : “Abbiamo cominciato con il Così fan tutte di Mozart e così hanno continuato a fare tutti”, così risponde il giornalista Paolo Mieli alla domanda “a quasi 30 anni di distanza da Tangentopoli la politica è ancora corrotta?”, che si pongono Antonio Padellaro e Silvia Truzzi nel loro nuovo programma “C’ero una volta… Mani Pulite”, che prosegue il ciclo di interviste di “C’ero una volta… La sinistra”, a cui è seguita anche la pubblicazione di un ...

Elezioni comunali Firenze 2019 - C’è anche qualcosa di nuovo a sinistra : di Ornella De Zordo, laboratorio perUnaltracittà Firenze, si sa, è la roccaforte dei renziani, sebbene Dario Nardella, suo ex vicesindaco e ora sindaco uscente, tenti di togliersi dall’ombra ingombrante del suo predecessore che infatti non si è neppure visto in questa campagna elettorale. Nardella è sostenuto da ben 6 liste oltre a quella del Pd, cercando così di coprire un arco a 180 gradi: da un lato sventola lo spauracchio delle destre con ...

Se hai visto Game of Thrones in versione pirata - C’è una brutta notizia in arrivo : Un evento mediatico di portata mondiale come l’ultima stagione di Game of Thrones è una manna per i criminali informatici che utilizzano le puntate piratate della serie tv come esca per le potenziali vittime. Tatyana Sidorina, ricercatrice di sicurezza dei Kaspersky Lab, ha dichiarato che l’ultima stagione della serie targata Hbo è stata accompagnata da un’impennata delle attività cybercriminali correlate. Alla prima messa in onda di ogni ...

Halsey si è offerta di pagare la multa presa da una fan e c’entra il suo nuovo singolo “Nightmare” : Una contravvenzione da 250 dollari The post Halsey si è offerta di pagare la multa presa da una fan e c’entra il suo nuovo singolo “Nightmare” appeared first on News Mtv Italia.

C’era una volta a… Hollywood - il film più intimo di Tarantino : https://www.youtube.com/watch?v=TLmHNBmzz84 Una volta nell’industria del cinema i film di serie B regolarmente salvavano quelli di serie A. Costavano poco e incassavano tantissimo, cosa che consentiva ai grandi autori di fare film molto costosi che magari non incassavano tanto. Un produttore che ne finanziava di entrambi i tipi poteva così compensare perdite e guadagni. Bisogna tenere a mente questo nel vedere C’era una volta a… Hollywood il ...

Gazzetta – Sacchi : “C’è una squadra che merita più di tutte la Champions League” : Arrigo Sacchi, ex allenatore della Nazionale e del Milan ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole : Quarto posto? “In questo campionato tanta indecisione, fino all’ultima giornata. Quasi tutte le squadre seppure senza avere obiettivi, giocano partite senza regalare niente a nessuno. Vedi il Napoli contro l’Inter, è questa la giusta interpretazione del calcio. Chi arriverà alla fine in ...

C’era una volta… a Hollywood : rilasciato il nuovo trailer italiano : Il premio Oscar Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie protagonisti nel trailer italiano di C’era una volta… a Hollywood, il nono film diretto da Quentin Tarantino. Ambientato nella Los Angeles del 1969, il nuovo lungometraggio del regista e sceneggiatore premio Oscar segue le vicende dell’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). I due cercheranno di farsi strada in una Hollywood ...

“Aumentano topi e pulci - C’è rischio di una epidemia di peste bubbonica a Los Angeles” : l’allarme lanciato da Davis K. Randall : Un’epidemia mortale di peste bubbonica causata dall‘aumento dei topi e delle pulci nella città di Los Angeles. È lo scenario prospettato dal giornalista Davis K. Randall in un articolo pubblicato sul Los Angeles Times in cui sostiene come i cambiamenti climatici potrebbero provocare un massiccio aumento dei topi in città: questi roditori, a loro volta, sono portatori di parassiti potenzialment pericolosi per l’uomo come le ...

Debito pubblico - Austria e Germania vincono il premio amnesia. Ma per l’Italia una soluzione C’è : Da tempo il Debito sovrano è il convitato di pietra della vita pubblica. Nell’ultimo anno, politica e media, finanza e festival di Sanremo hanno girato attorno a un unico oggetto: i soldi. E la paura della bancarotta di Stato ha disturbato il sonno degli italiani. Come prendere per le corna il quarto Debito pubblico del mondo in proporzione al prodotto interno lordo dopo Giappone, Grecia e Libano? In soldoni, il quinto al mondo, dopo Stati ...

Decreto Famiglia - Tria : “Coperture non individuate. Salvini e lo sforamento del 3%? C’è una campagna elettorale in atto” : Le coperture per il Decreto Famiglia “per ora non sono state individuate” e quindi il provvedimento è stato rinviato. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, spiega in un’intervista ad Agorà, su Rai Tre, perché il pacchetto di misure portato in Consiglio di ministri non ha ricevuto il via libera nelle ore in cui il governo discuteva con toni accesi del dl Sicurezza. “Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si ...

Non C’è più il surriscaldamento globale di una volta : Non c’è più il surriscaldamento globale di una volta L’ambiente è diventato un argomento sacro. Oggi pressoché qualsiasi cosa gravita attorno all’inquinamento e alla CO2. Intere redazioni di gggiovani (che, dico per esperienza diretta, han tutti vestiti di Zara e posate di plastica) tuonano contro il surriscaldamento globale. Una ragazzina di sedici anni viene sballottata qui e lì per il globo mentre racconta di riuscire a vedere l’anidride ...

Tumori : la “sfortuna” non c’entra nulla - ecco quali sono le cause secondo uno studio tutto italiano : Nel 2015 una ricerca pubblicata su Science fece molto scalpore: un team della Johns Hopkins School of Medicine aveva concluso che chi è colpito da un tumore in molti casi viene solamente “colpito da sfortuna“, come dedotto da modelli matematici dai quali risultava che il nesso con stili di vita o difetti genetici sarebbe di minore impatto rispetto alla casualità. Oggi uno studio italiano segnare una nuova svolta nel dibattito: su ...