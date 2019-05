Prada dice basta alle pellicce. Diventa "fur-free"

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Aurora Vigne "L'innovazione e la responsabilità sociale sono parte dei valori fondanti del Gruppoe la decisione di sottoscrivere la politica fur-rappresenta un importante traguardo nell'ambito di questo nostro impegno", ha dichiarato Miuccianon utilizzerà piùdi animali per i suoi nuovi prodotti, a partire dcollezioni donna primavera-estate 2020. Lo annuncia una nota della FurAlliance, una 'coalizionè di oltre 50 organizzazioni da 40 Paesi per la protezione degli animali, con cui il gruppo italiano quotato a Hong Kong ha trovato un accordo dopo "un dialogo positivo" tra lo stesso marchio del lusso e i membri di Ffa, Lav e The Humane Society degli Stati Uniti. "L'innovazione e la responsabilità sociale sono parte dei valori fondanti del Gruppoe la decisione di sottoscrivere la politica fur-rappresenta un importante ...

