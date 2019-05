Lisa Kudrow | la Phoebe di Friends | è la star di Good People | nuova sitcom di Amazon

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 22 maggio 2019)non si ferma più: l’attrice americana apparirà infatti nelladi, di cui sarà anche tra i produttori esecutivi. Insomma, non sarà in programma nessuna reunion dima gli ex ‘amici’ continuano a lavorare parecchio: al di là di Jennifer Aniston, che ha appena festeggiato cinquant’anni, e della sua carriera cinematografica, anche latrova ingaggi con grande continuità e arriva adopo aver lavorato tanti anni in The Comeback, Web Therapy, qualche episodio di Scandal e un paio di Unbreakable Kimmy Schmidt. LEGGI ANCHE: Future Man, la serie sci-fi (ma ironica) diView this post on Instagram Oh and this is exciting for ME to work with these two…#lookatthat oh it’s backwards. Can’t read it. Or see it. Well done! A post shared by(@) on ...

