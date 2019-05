Lei non può iscriversi al Pd

Matteo Salvini incontrerà la prof sospesa a Palermo : "Non doveva andarci di mezzo Lei" : “Vedere un video dove dei ragazzi dell’età di mio figlio dicono che il decreto di Salvini è come le leggi razziali del fascismo denota ignoranza. Non ci doveva andare di mezzo la professoressa. Giovedì la incontrerò, visto che vado a Palermo, e incontrerò anche i ragazzi”, Matteo Salvini interviene sul caso della professoressa palermitana sospesa dopo che i suoi allievi, in un video, avevano ...

Monterotondo - 19enne uccide il padre che picchiava lei e la madre : "Tutti sapevano ma Lei non ne parlava" : In base alla ricostruzione dell'omicidio avvenuto alle porte di Roma, alla giovane potrebbe essere concessa la legittima difesa

Domenica Live - resa dei conti al GF tra Mila Suarez e Alex Belli. Lei : «Non voglio più ascoltarti - vai dalla tua fidanzata» : Puntata finale di Domenica Live di Barbara D'Urso. Consueto parterre di opinionisti. Tutti contro Mila Suarez accusata di fare la vittima e di non essere in grado di difendersi. Prima del...

Giuseppe Conte - il generale Cornacchione scrive al premier : "Non posso tacere - così Lei ha offeso l'esercito" : Esercito disarmato e in rivolta. Dopo Giorgia Meloni, è il generale degli Alpini in riserva Giorgio Cornacchione a criticare duramente la svolta "pacifista" del premier Giuseppe Conte. L'ex consigliere militare di Mario Monti ed Enrico Letta non ha gradito il discorso di Conte durante la visita alla

Grande Fratello : riscoppia la passione tra Gaetano ed Erica - nonostante lui abbia detto alcune frasi su di Lei… : Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 16, di lunedì scorso, Erica Piamonte e Gaetano Arena sembravano lontanissimi: né la ragazza né i telespettatori hanno apprezzato l’atteggiamento del 22enne, il quale dopo essersi scambiato effusioni... L'articolo Grande Fratello: riscoppia la passione tra Gaetano ed Erica, nonostante lui abbia detto alcune frasi su di lei… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Queste foto non sono recenti. Non è Lei a pubblicarle! I Fan di Britney Spears protestano : Britney Spears recentemente è tornata attiva su Instagram dove nelle scorse ore ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono insieme al fidanzato. Ma i fan non ci credono... le foto sarebbero vecchie e non sarebbe lei a postarle. Sebbene la cantante sia stata sentita in tribunale per quanto riguarda le accuse contro i suoi tutori legali, che l’avrebbero costretta a ricoverarsi in clinica contro la sua volontà, Britney è tornata a ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti : "Barbara D'Urso? Non ho fatto niente di sbagliato con Lei. Vorrei tornare in tv..." : Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, vuole fare pace a tutti i costi con Barbara D'Urso.Nelle settimane scorse, infatti, il Tarzan di Viterbo (questo è il suo soprannome) ha parlato in più occasioni del rapporto di amicizia con la conduttrice che si è interrotto improvvisamente. Mezzetti, che ha preso parte anche all'edizione brasiliana del GF, in passato, ha anche dichiarato che le voci riguardanti ...

Cara professoressa Dell’Aria non è sola. Il nostro sindacato è con Lei : Cara professoressa Dell’Aria,vorrei intanto esprimerle la solidarietà e la vicinanza di tutta la Flc Cgil e di tutta la Cgil per ciò che è costretta a subire in queste ore e in questi giorni, per lei assai penosi e drammatici, durante i quali dovrà fare a meno di insegnare, di rapportarsi coi suoi studenti e con la scuola nella quale ha insegnato per tanti anni.Sappia che non è sola, e il suo caso diventa ...

PAMELA PRATI/ Maurizio Sorge : 'Accordi con Lei per le foto ma..' - Non è la d'Urso - : PAMELA PRATI oggi a Live Non è la d'Urso: finalmente la verità sul matrimonio annullato con il fantomatico imprenditore edile Mark Caltagirone?

STEFANO TORRESE E PAMELA BARRETTA/ Uomini e Donne : Lei piange e non si capacita : STEFANO TORRESE e PAMELA BARRETTA ospiti de trono over di Uomini e Donne: prima la promessa d'amore e poi la rissa con Roberta Di Padua.

Jeremias e SoLeil ad Ibiza postano una foto : non manca il commento di Belen… : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono sempre più complici e affiatati. La coppia, sbocciata durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è volata a Ibiza dove sta trascorrendo una vacanza ‘rovente’. Non tanto per... L'articolo Jeremias e Soleil ad Ibiza postano una foto: non manca il commento di Belen… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf Gaetano e Erica - lui dopo il bacio : “Non sono coinvolto” - Lei reagisce così : News Grande Fratello, Gaetano e Erica: dopo il bacio è già finita? Gaetano e Erica al Grande Fratello si sono avvicinati molto negli ultimi giorni. Quello che sembrava essere solo un gioco, è diventato realtà. I due infatti hanno sempre scherzato molto e si sono provocati a vicenda, ma in questa settimana c’è stato anche […] L'articolo Gf Gaetano e Erica, lui dopo il bacio: “Non sono coinvolto”, lei reagisce così proviene ...

Ho sessantatré anni - Lei ventidue : ecco quello che la gente non capisce del nostro matrimonio : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Col senno di poi, non riesco neanche a credere di averle scritto quando tutto ha avuto inizio. A sessant’anni suonati, ormai ero in pensione e avevo lasciato la familiarità rassicurante del Canada per trasferirmi nella Repubblica Dominicana, avevo lasciato molte ...

Nonno orco stupra la nipotina 16enne : «Ti è piaciuto?». Lei registra tutto col telefonino : Un Nonno orco, che avrebbe abusato della nipotina adolescente, di 16 anni, che si era fermata a casa sua per non lasciarlo solo la sera di Pasquetta, come facevano a turno gli altri quattro nipoti....