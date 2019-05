Il nostro mondo è un fumetto pop Ma è in arrivo una svolta social

ilfattoquotidiano

"Una volta profanato, dissacrato il sacro, nda è pronto per uscire dalle nicchie specialistiche e diventare un prodotto di largo consumo. Occorre informare il pubblico che il nuovo prodotto è facile, semplice e di veloce accesso" (Marco Sambruna, Il declino del Sacro). Il sacro è il deus ex machina dell'Occidente. Ma quello occidentale è un sacro vissuto non in modo ascetico, distaccato, con lo sguardo verso il cielo. Il sacro occidentale è rappresentato da un patto uomo-divinità in cui l'insieme dei valori trascendentali debbono fungere da guida in terra e strumento mondano per il vivere civile. Nessun'altra cultura e fede si è mossa così decisamente per "umanizzare" il sacro. In nessuna altra cultura religiosa ...

