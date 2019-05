Francia | due giornali rifiutano intervista con Macron | “Turba l’equilibrio della

Abi e Analisa al fianco di Valentino Rossi e Vinales : due ombrelline mozzafiato per la Yamaha al Gp di Francia [GALLERY] : Due ombrelline mozzafiato per Valentino Rossi e Maverick Vinales al Gp di Francia: nella gallery le foto più belle di Abi e Analisa E’ andato in scena ieri pomeriggio il Gp di Francia: Marc Marquez ha trionfato ancora, dopo il successo di Jerez, lasciandosi alle spalle le Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre la Yamaha ha disputato un weekend di alti e bassi, al termine del quale Valentino Rossi ha chiuso con un quinto posto, mentre ...

VIDEO Bagnaia e Vinales - brutta caduta nel GP Francia : contatto tra i due piloti a Le Mans : Francesco Bagnaia e Maverick Vinales sono cadute nelle fasi iniziali del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro italiano è scivolato a terra e ha preso lo spagnolo che è inevitabilmente volato a terra vedendosi compromessa la sua gara. Di seguito il VIDEO del contatto tra Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, caduti nel GP Francia 2019. VIDEO caduta Bagnaia E Vinales GP Francia MOTOGP ...

DIRETTA Francia ITALIA U17/ Streaming video e tv : agli Europei ci sono due precedenti : DIRETTA FRANCIA ITALIA U17 Streaming video e tv: cronaca live della partita che a Dublino è valida per la seconda semifinale degli Europei di categoria.

La Francia ha liberato quattro ostaggi in Burkina Faso e nell’operazione sono morti due militari : La Francia ha annunciato di aver liberato quattro ostaggi dopo un’operazione compiuta dai militari francesi nel nord del Burkina Faso. Tra le persone liberate ci sarebbero due francesi rapiti il primo maggio nel Benin, una statunitense e una sudcoreana. Il

MotoGP - GP Francia 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Le Mans : Tra due settimane (17-19 maggio) tornerà in scena il Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia) ci godremo lo spettacolo del Circus delle due ruote e il tema sarà sempre lo stesso: tutti contro Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda resta sempre il riferimento mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, in sella alle loro Yamaha e Ducati, cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per contendere al campione del mondo ...

Francia - arrestato l’uomo che aveva preso in ostaggio due persone in casa a Lourdes : È stato arrestato l’uomo che si era barricato con «due o tre ostaggi» in un appartamento in Rue Mozart a Lourders, in Francia. Lo ha riferito una fonte di polizia secondo cui «uno degli ostaggi è rimasto ferito»....

