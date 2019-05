Al via i Mondiali Under 20 | ecco dove seguire le gare in Tv

LIVE Italia-Norvegia 1-6 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli scandinavi scappano via : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia, sesto appuntamento per gli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio che si stanno disputando a Bratislava (Slovacchia). La nostra Nazionale, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), ha dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) ...

LIVE Italia-Norvegia 1-5 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli scandinavi scappano via : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia, sesto appuntamento per gli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio che si stanno disputando a Bratislava (Slovacchia). La nostra Nazionale, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), ha dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) ...

Atletica – Domani al via le World Relays : 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di Yokohama : Atletica, Mondiali di staffette: Domani 20 azzurri in pista a Yokohama Andranno tutti in gara Domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio delle World Relays di Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le ...

Atletica - mondiali di staffetta al via. 'Per vincere non c è bisogno di quattro Bolt' : Correre con un 'bastone' tra le mani è una delle cose più scomode del mondo: 'Bisogna abituarsi e far finta che non esiste, anche se magari è necessario portarlo con la mano meno disinvolta'. Così ...

Mondiali ciclismo 2019 - l’Italia prova il percorso : Cassani convoca quattro azzurri per il test - ci sono Bettiol e Viviani : Mancano ancora cinque mesi ai Mondiali 2019 di ciclismo che si disputeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) ma il CT Davide Cassani sta già pensando all’appuntamento iridato e ha così deciso di testare il percorso che il prossimo 29 settembre assegnerà la maglia arcobaleno per la prova in linea elite maschile. Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana pedalerà sulle strade britanniche insieme a quattro azzurri di spicco, desiderosi ...

Atletica – Crippa e Chiappinelli in viaggio per gli USA per preparare i Mondiali di Doha : Atletica: Crippa e Chiappinelli verso gli USA: gli azzurri in partenza per l’Arizona per un raduno azzurro in vista dei Mondiali di Doha Tempo di partenza per Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli, le due medaglie di bronzo su pista della squadra azzurra agli Europei di Berlino nella scorsa estate, rispettivamente su 10.000 metri e 3000 siepi. Domani, mercoledì 10 aprile, il trentino delle Fiamme Oro e il toscano dei Carabinieri ...

Nuoto - Campionati Italiani Assoluti – Silvia Scalia da record nei 50 dorso donne : il tempo non basta per i Mondiali : Silvia Scalia si aggiudica la vittoria nella finale dei 50 dorso donne assoluta: l’azzurra firma il record italiano in 27”50 ma non ottiene il pass per il Mondiale La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto vede aprire il programma delle finali con la 50 dorso donne assoluta. Impegnate Asprissi, Quaglieri, Gaetani, Cocconcelli, D’Innocenzo, Siboni, Pasquino e Scalia. È proprio quest’ultima ad ...

Clericus Cup 2019 : al via i Mondiali di calcio della Chiesa : Ci interessa accompagnare la Chiesa - spiega Vittorio Bosio , presidente del Centro Sportivo Italiano -, fare promozione umana nel mondo parrocchiale, sostenendo sempre più la pastorale giovanile con ...