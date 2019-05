Presidio al Miur a favore della prof Dell’Aria | comunicato sindacale

scuolainforma

(Di martedì 21 maggio 2019) Venerdi 24 maggio 2019 è previsto unalalle ore 15:30: La FLC CGIL Roma e Lazio, CISL Scuola Lazio, UIL Scuola RUA Lazio, SNALS CONFSAL Lazio e Gilda UNAMS Lazio si stringono attorno allaessoressa. Laè finita al centro delle polemiche dopo che alcuni suoi alunni, in un lavoro critico di analisi, hanno paragonato le leggi razziali promulgate in Italia nel 1938 con il Decreto “Sicurezza”. Il provveditorato di Palermoha deciso di sospendere la docente, con l’accusa di aver svolto un ruolo non educativo e contrario ai principi dell’insegnamento.Ilricorda che “l’articolo 21nostra Costituzione recita “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Riteniamo che il casoessoressarappresenti in ...

