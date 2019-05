agi

(Di martedì 21 maggio 2019) Un altro rinvio. L'ennesimo. Dopo una giornata tesissima. Con un pre-Consiglio alle 16 e un Consiglio alle 20.30, disertato dal sottosegretario Giorgetti, al centro di una giornata di polemiche per l'intervista pubblicata da La Stampa la mattina, con la quale ha messo in discussione l'imparzialità del premier. Giorgetti se ne “resta a Milano” come si legge su Il Fatto. Dove la sera “all'hotel Four Season” s'è trattenuto a colloquio con l'ambasciatore Usa in Italia Lewis Eisenberg e il nostro a Washington Armando Varricchio, a margine dell'incontro tra le multinazionali americane in Italia e le aziende italiane che operano oltreoceano, dove il sottosegretario era ospite d'onore, racconta il quotidiano sabaudo. “Alle 00.35 il Consiglio dei ministri a tappe forzate si scioglie. Si è litigato e non si è deciso quasi nulla, se non le nomine di Mazzotta al vertice della Ragioneria dello ...

fisco24_info : Pausa di confusione sul decreto sicurezza bis: Un altro rinvio. L'ennesimo. Dopo una giornata tesissima. Con un pre… - jaymazaki : Comunque ieri scena tragica; mi fermo ad uno stand, guardo in giro e la venditrice all'improvviso: 'ODDIO BELLA… - noemi_remi9 : @Micaela91344618 Poi non so se sta in pausa se è tornata con Luifa ma credo ancora alla sua confusione...e anche se… -