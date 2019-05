Maltempo | in Veneto preoccupano i livelli di alcuni corsi d' acqua

Maltempo - Coldiretti Veneto : “Campagna allegata - allarme frutteti” : Il tempo capriccioso di questo periodo continua a segnare l’agricoltura. I fiumi sono ingrossati, i laghi pure. Coldiretti rileva che nelle campagne venete non si distinguono più i fossati dalle capezzagne, il mais nel territorio veneziano è già in asfissia nei campi allagati, il raccolto di fieno maggengo dell’alta padovana è perduto. Non va meglio per gli ortaggi, da ieri a Lusia le coltivazioni di insalata sono sommerse di acqua, ...

Maltempo - Cia Veneto : situazione critica in tutta la regione : “Diciotto giorni di pioggia su venti, in questo mese di maggio, la situazione sta diventando insostenibile“. Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, lancia l’allarme per il mondo agricolo: “Sono a rischio quantità e qualità delle produzioni, con cali che potrebbero arrivare al 40%“. “Pochi giorni fa – spiega Passarini – qualcuno mi ha detto che gli agricoltori si lamentano sempre ...

Maltempo - piogge torrenziali e violente grandinate al Nord : 140mm in Veneto - fiumi in piena [LIVE] : piogge torrenziali stanno colpendo l’Italia settentrionale in questa Domenica di metà Maggio: violenti temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Provincia di Rovigo dove sono caduti 138mm di pioggia a Costa di Rovigo e 80mm a Lendinara, mentre continua a piovere da stamattina tra le Province di Vicenza, Verona e Treviso dove tutti i corsi d’acqua sono in piena. Sono caduti 97mm di pioggia a Sover, 90mm a Salcedo, 74mm a ...

Maltempo : ancora piogge in Veneto - continua lo stato di attenzione : Le previsioni meteo indicano tra il pomeriggio di oggi e la serata di domani precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi anche consistenti e pertanto il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, fino alle ore 14:00 di martedì 21 maggio, lo ...

Forte Maltempo fra Veneto e Romagna : nubifragi e allagamenti estesi : Come previsto, anche oggi piogge e temporali stanno bersagliando le regioni centro-settentrionali della penisola, con fenomeni localmente di Forte intensità. Forti precipitazioni interessano...

Maltempo Veneto : 93 milioni per rimettere in sicurezza i territori distrutti dalla tempesta Vaia : Presentato oggi a Sedico (BL), dal Commissario delegato per i primi interventi legati al Maltempo dell’autunno scorso, il piano anti-valanghivo 2019 che prevede l’apertura di 29 cantieri nei prossimi tre mesi per circa 93 milioni di euro per il recupero e la messa in sicurezza dei nuovi siti valanghivi. All’iniziativa sono intervenuti il Presidente della Regione Veneto, l’Assessore regionale all’Ambiente, i vertici di Veneto Strade con l’ing. ...

Maltempo Veneto : la frana di Schiucaz “si sta muovendo con rapidità verso valle” : L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso. “Il movimento franoso si sta muovendo con rapidità verso valle – spiega l’Assessore regionale – e sta deformando la strada provinciale, da ieri chiusa al traffico, che si trova immediatamente a monte rispetto alla ...