Le domande lasciate in sospeso dal finale di Game of Thrones

(Di martedì 21 maggio 2019) ATTENZIONE: spoiler sull’episodiodiofDopo 73 episodi,ofsi è concluso con un epilogo piuttosto definitivo, che ha però lasciato l’amaro in bocca a diversi spettatori. Era difficile in effetti concludere tutte queste vicende senza un minimo di fretta (dato anche il numero ridotto di episodi), ma c’è da dire che gli showrunner David Benioff e DB Weiss hanno lasciato diversi punti in. Ecco dunque alcune dellescottanti che probabilmente non avranno mai risposta, a meno che non la trovino alla pubblicazione dei prossimi libri di George RR Martin (altra domanda: riuscirà mai a finire The Winds of Winter?). Cosa stava facendo Bran nella battaglia di Grande inverno? Nell’epico terzo episodio vediamo Bran difeso da Theon nel Parco degli dei, mentre si è in attesa dell’arrivo del Re della notte. Pochi attimi ...

