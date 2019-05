Extrasistole | quando preoccuparsi? Cause e sintomi dell’aritmia più comune

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Lesono tra le patologie più frequenti e spesso benigne: ne soffre più dell’80% degli italiani. Si tratta dell’aritmia cardiaca tra le più comuni e spesso si verifica in persone perfettamente sane e non ha implicazioni terapeutiche. Isono: pallore, rallentamento del battito cardiaco, sensazione di temporaneo arresto del cuore, di nodo in gola, colpo al petto, sudorazione, nausea, debolezza, vertigini. In medicina viene definitauna contrazione cardiaca prematura, che avviene prima rispetto al ritmo normale, provocando un’alterazione nella successione regolare dei battiti cardiaci. La sensazione è quella del ‘cuore che si ferma’, creando panico e paura. Diverse le, tra cui: Stress Tensione nervosa Stanchezza eccessiva Abuso di alcol Fumo Ansia Gravidanza Malattie infettive Febbre di lunga durata Ipertiroidismo Reflusso ...