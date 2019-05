Donna ingerisce veleno e durante intervento allo stomaco le esplode la testa | medici

baritalianews

(Di martedì 21 maggio 2019) Una tragedia difficile da spiegare quella avvenuta ai danni di unadi 40 anni, Sheela Davi, che ricoverata d’urgenza dopo aver ingerito un, è stata sottoposta a lavanda gastrica. In ospedale, il Jawahar Lal Nehru Medical College di Aligarh, nell’Uttar Pradesh, è stata portata in sala operatoria e qui,il lavaggio gastrico, le è esplosa la. Isotto choc, hanno dichiarato di non avere mai visto un caso del genere e il primario ha dato una probabile spiegazione. L’uomo, ha infatti spiegato che è probabile che laassumesse « … compresse di Celphos (fosfato di alluminio) che rilascia gas di fosfina oltre all’ossido di alluminio e altri gas (che sono altamente infiammabili) e l’esplosione sia avvenuta quando è entrata in contatto con l’acido gastrico». L'articolo...