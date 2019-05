Coppia | essere simili non rende più felici

gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Da un lato ci sono i «»: stessi gusti, stesse idee, stesso modo di considerare la vita, stessi hobby. La fotocopia l’uno dell’altra. A pensarci, la relazione senza contrasti, dovrebbefacile e felice soprattutto. E diciamo che i vantaggi, effettivamente, sono molti: si va d’accordo, si trova velocemente l’intesa, non si litiga sulla scelta dell’arredamento o sulla meta delle vacanze, sui programmi da guardare in tv o sugli amici da invitare a cena. Insomma, una pacchia. Non si pensi, però, che non ci siano anche degli svantaggi: a lungo andare, infatti, unacosì simile rischia di diventare scontata, di intavolare ragionamenti risaputi e fare affermazioni prevedibili. Insomma, stare insieme può diventare monotono e noioso. Ma se siamo diversi... Al contrario, quando si è molto diversi, le differenze tra i partner mantengono vivace il legame. Quando si appartiene a ...

