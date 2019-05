Ciclismo in lutto | è morto Jarne Lemmens | aveva 15 anni | deceduto nel sonno

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Tragedia nel mondo del: durante la notte di domenica èil giovanissimo, 15enne che militava nella formazione under 17 della Rudyco Cycling. Il corpo del ragazzo belga è stato trovato senza vita nel suo letto, ènelma al momento non si conoscono le cause del decesso. La formazione per cui militava ne ha annunciato la scomparsa, un altro giovane ciclista belga ci lascia: l'anno scorso Michael Goolaerts era rimasto vittima di un infarto durante la Parigi-Roubaix, nel 2016 era invece toccato ad Antoine Demoitié (investito da una moto durante la Gand-Wevelgem) e a Daan Myyngeer (problemi cardiaci).