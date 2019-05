blogo

(Di martedì 21 maggio 2019)si è sposata ieri con il bomber del Foggia Oliver Kragl, ma ladi- secondo il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno - non sarebbe stata tranquilla. "All’alba è giunta ai centralini delladi Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti 'Tenimento San Giuseppe', per una lite tra coniugi. La richiesta di soccorso - a quanto si apprende - pare sia stata fatta dalla showgirl. La stessa ha raccontato allache avrebbe avuto un acceso diverbio per futili motivi colnel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti", scrive il quotidiano.POST IN AGGIORNAMENTO"colladila" - lei smentisce 21 maggio 2019 14:27.

gossipblogit : 'Alessia Macari litiga col marito la prima notte di nozze, arriva la polizia' - lei… - gioacchinoRR : Premesso che non so manco chi sono 'Alessia Macari e il calciatore Oliver Kragl che ieri sono convolati a nozze a F… - BiancaBerry88 : Una prima notte di nozze.. movimentata! ?????????????? #AlessiaMacari #Kragl -