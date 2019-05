Tradisce per errore il marito la prima notte di nozze con il testimone

Lotta - Europei 2019 : Frank Chamizo non Tradisce mai! Asfaltato l’azero Gadzhiyev - è in finale per l’oro! : Frank Chamizo non tradisce! Agli Europei di Lotta libera in corso a Bucarest, in Romania, nella categoria olimpica dei -74 kg l’azzurro va in finale per l’oro dopo aver battuto, in una semifinale praticamente dominata, l’azero Khadzhimurad Gadzhiyev per 6-2. Il nostro rappresentante se la vedrà domani con il transalpino Zelimkhan Khadjiev, che nella seconda semifinale supera sempre ai punti, per 4-2, l’ucraino Vasyl ...