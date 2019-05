ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) E adesso stiamo scippando lo scettro anche ad, in fatto di acconciature en fleur. Se ad, l’evento ippico per eccellenza dove si dà appuntamento il meglio dell’aristocrazia di Sua Maestà, anche nei Giardini di Indro Montanelli di via Palestro a Milano ha sfilato un parterre meneghino molto glam/eccentrico in dress code, rosa corallo. Dalti seiin( cesti fioriti, nuvole di tulle color pastello e inaffiatoi vintage al posto della pochette) ati seiai pedi… una signora ha trasformato stivali da pioggia in fioriere e ci ha infilato dentro tulipani ton sur ton. Si orticoleggia fra rose di ogni forma, colore, fragranza, limoncini della costiera amalfitana e mandaranci cinesi, cactus sculture e piante “carnivore” nel senso mangia/insetti (utilizzate ancheecologico rimedio anti/zanzare). ...

Cascavel47 : Orticola come Ascot. Cosa ti sei messo in testa? Pianocity inaugura con fischi a Olafur Arnalds… - TutteLeNotizie : Orticola come Ascot. Cosa ti sei messo in testa? Pianocity inaugura con fischi a Olafur… - benedusi : Bellissimo weekend ad Orticola. Ha piovuto molto, è vero. Ma, come sempre, l’esperienza di RICORDI? è sorprendente:… -