Mercato Juve | non solo Ramsey | c’è la conferma sulla nuova mezz’ala

CalcioMercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Juve : quattro colpi di Mercato non dovrebbero dipendere dall'allenatore - tra questi Pogba : I titoli dei giornali sportivi in questa fase riguardano principalmente chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo aver omaggiato Allegri e Barzagli, si attende la chiusura della stagione nell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria per avere qualche novità sul prossimo tecnico della Juventus. Come scrive Tuttosport però la dirigenza starebbe già lavorando sul mercato cercando di rafforzare la squadra indipendentemente da chi ...

CalcioMercato Juventus : Pjanic potrebbe essere vicino all’addio : La cessione di Pjanic è uno degli argomenti più caldi del Calciomercato della Juventus e i dirigenti bianconeri hanno già stilato una lunga lista di possibili sostituti. Il bosniaco, dopo tre anni, con oltre 130 presenze e 19 gol nella Vecchia Signora, la prossima estate dovrebbe lasciare Torino per trasferirsi lontano dall’Italia e creare una grossa plusvalenza visto che nel 2016 fu pagato “solo” 32 milioni. Le pretendenti al regista che ha ...

CalcioMercato Juventus - colpo “francese” a centrocampo : addio Pjanic? : Calciomercato Juventus – In attesa di novità per il sostituto che colmerà il vuoto di Max Allegri sulla panchina della Juventus, la dirigenza bianconera è al lavoro in vista della prossima finestra estiva di mercato. A prescindere da chi arriverà, la volontà di Paratici è quella di mettere a segno un altro colpo importante a centrocampo dopo l’arrivo di Ramsey. […] More

CalcioMercato Juventus : Chiesa sarebbe un obiettivo a prescindere dal nuovo allenatore : Federico Chiesa sarebbe il nome più caldo del Calciomercato della Juventus. La grande stagione vissuta in viola, la giovane età e un talento su cui nessuno può discutere lo avrebbero fatto balzare in testa alla lista della spesa stilata da Paratici e Nedved. Sull’azzurro il pressing sarebbe già scattato da tempo e non si fermerà adesso, nonostante il primo impegno per la dirigenza bianconera sia quello, ovviamente, di trovare il sostituto di ...

CalcioMercato : sulle tracce di Ndombele non c’è solo la Juventus : Non solo Juventus e Psg, anche il Tottenham ci starebbe pensando.Tra i tanti giocatori che, a fine stagione, potrebbero lasciare il Lione, c’è anche Tanguy Ndombele Alvaro. Come riporta Le10Sport, il centrocampista naturalizzato francese è al centro dell’interesse di diversi club europei. In particolare, oltre all’interesse di Juventus e Psg, da tempo sulle tracce del centrocampista 1996, ci starebbe pensando anche il ...

CalcioMercato Juventus - pochi innesti - uno per settore : in mezzo il sogno resta Pogba : Oggi abbiamo assistito alla (commovente) conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Alla presenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli, non sono mancati momenti di commozione ma anche sorrisi, merito anche della simpatia che contraddistingue il tecnico toscano. Lo stesso presidente bianconero ha sottolineato che è stata una decisione della società e che le parti si sono lasciate benissimo. Ma ci sarebbe molta ...

CalcioMercato Fiorentina : Chiesa dice addio? Inter e Juve osservano : L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, potrebbe lasciare la squadra toscana in estate, mentre Juventus e Inter si mettono subito in filaFiorentina / Chiesa – Finale di stagione da dimenticare per la Fiorentina che, dopo il sogno Europa League, si ritrova a dover affrontare uno scontro salvezza con il Parma domenica pomeriggio. Inoltre, la cura Montella non ha dato frutti, dato che i toscani hanno totalizzato soltanto un ...

CalcioMercato Juve : nuovo allenatore in arrivo - nella lista c'è pure Inzaghi (Rumors) : Via, la caccia al sostituto di Massimiliano Allegri è partita. La Juventus ha bisogno di un nuovo allenatore, visto che a fine stagione si separerà dall'attuale tecnico e sono tante le ipotesi messe in piedi. Sussurri di Calciomercato oppure ipotesi reali? Tra i nomi ci sono quelli di big come Guardiola e Conte, ma anche di allenatori come Mihajlovic e Simone Inzaghi che hanno portato a casa dei risultati importanti in questa stagione. Facciamo ...

Mercato Juventus - avvistato a Torino il nuovo centrocampista -FOTO- : Mercato Juventus – Allegri parte e Ramsey arriva. Il nuovo colpo a parametro zero dei bianconeri è pronto ad immergersi nella realtà juventina. Dopo aver salutato l’Arsenal, Aaron Ramsey è pronto ad iniziare la nuova avventura alla Juventus. Nella giornata di oggi, molto importante e movimentata in casa bianconera, il centrocampista è stato avvistato a Torino. Leggi anche: Panchina Juventus, scambio […] More

Allegri-Juve un amore mai decollato - i motivi della rottura : dalla Champions allo stile di gioco fino alle diverse idee di Mercato : Il matrimonio tra allegri e la Juventus è finito: le due parti si sono dette addio oggi. E mentre si vocifera dei papabili sostituti ci si interroga sui motivi del divorzio. Sicuramente c’erano vedute diverse, opinioni che non coincidevano tra il tecnico livornese e la società. Ma quali sono le vere ragioni per cui si è arrivati alla separazione? ESCLUSIVA – La Juve ha scelto il sostituto allegri, Alessio Tacchinardi ai microfoni di ...

CalcioMercato Juventus - ultime notizie : Icardi e De Ligt colpi possibili : Calciomercato Juventus, ultime notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili Ora che è certo il cambio in panchina, si rimescolano non poco le carte in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Calciomercato Juventus: le bocciature di Allegri Oltre a quelle riguardanti il lato economico del rinnovo, sembra che le divergenze tra Allegri e la Juventus abbiano riguardato soprattutto il maggiore peso ...

Pedullà - clamorosa ipotesi di Mercato : “Futuro Ancelotti alla Juve? Non lo escludo! Sarri via dal Chelsea al 55% - Hysaj può seguirlo. Su Almendra…” : Clamoroso scenario di mercato ipotizzato da Pedullà: Ancelotti-Juve Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia e firma del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” fa un’ipotesi che riguarda il futuro di Ancelotti la probabile richiesta che può fargli il club bianconero : “Quando devi cambiare 4 o 5 giocatori oppure l’allenatore, decidi di cambiare allenatore. E’ ...

CalcioMercato Juve - assalto a Guardiola - ma ci sono altri nomi : Conte in rialzo (RUMORS) : Ha stupito tutti il divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico bianconero, in cinque anni in bianconero, ha vinto cinque scudetti consecutivi, conquistando anche quattro Coppe Italia e arrivando due volte in finale di Champions League. Un bottino sicuramente di tutto rispetto, ma che non gli è bastato per la riconferma. Già dopo la sconfitta a Madrid contro l'Atletico, infatti, la dirigenza bianconera aveva mostrato delle ...