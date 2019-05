C' è una cosa su cui Di Maio e Salvini sono d' accordo Ed è una lettera

Nadia Toffa torna dopo una settimana di silenzio - il messaggio commovente : "Voglio dirvi una cosa..." : "Ciao ragazzi, è un po' che non ci si vede, giusto!?", scrive Nadia Toffa sul suo profilo Instagram: "Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che sennò mi preoccupo... Vi bacio tutti da qui". dopo una settimana di silenzio la conduttrice de L

una settimana al voto : cosa succede nell'Europarlamento in caso di Brexit : Il paradosso inglese: col caos Brexit si torna alle urne (con Farage verso il trionfo). Che Europarlamento ci aspetta? Lo...

Cosa troviamo nell’EP di Tish? una bella voce fuori e dentro il coro (recensione) : L'EP di Tish è arrivato il 17 maggio e ha già infranto i canoni. Al contrario delle altre produzioni uscite da casa De Filippi - che mostrano il volto dei cantanti con titolo sovrimpresso, quasi come avviene nelle scelte grafiche dei neomelodici - questa volta troviamo una copertina minimale, una stilizzazione dei tratti più caratteristici di Tijana Boric: i capelli rosso-arancioni e i due "dots" che Tish ha scelto di omaggiare anche nel ...

“Mai vista una cosa così in 20 anni” : Michelle Hunziker allibita - ecco perché : “È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai visto, è incredibile”. Anche Michelle Hunziker è rimasta allibita dagli assurdi sviluppi che ha preso la storia del matrimonio di Pamela Prati con l’ormai fantomatico Mark Caltagirone. Intervenendo ai microfoni di “Un giorno da Pecora“, la showgirl svizzera ha detto la sua su questa vicenda che ormai si è trasformata in una vera e propria telenovela: ...

Perché la petizione dei fan de Il trono di spade sembra una cosa da ridere - ma è invece un insopportabile segno di presunzione : Quando si sbaglia un rigore, quando non si azzecca una strategia, quando si traduce male il titolo di un film, quando il traffico viene deviato in una direzione anziché in un'altra, noi italiani ci scopriamo sempre calciatori, allenatori, traduttori, urbanisti. Siamo indubitabilmente migliori di chi un certo lavoro lo fa di mestiere. Ma stavolta qualcuno ci ha superato, e parliamo dei circa 500.000 sceneggiatori professionisti che hanno firmato ...

Motori – Opel Corsa GSI 2019 : la sportività - per i tedeschi - è una cosa seria [GALLERY] : Le Opel sportive con la sigla GSi vantano una lunga tradizione. Dopo qualche anno di pausa è giunto il momento che anche l’Opel Corsa GSi torni a far parlare di sé Opel Corsa GSi, sportiva compatta, ha sotto al cofano un 1.4 turbo da 150 cv e 220 nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 8,9 secondi e si distingue per la grande elasticità: impiega solo 9,9 secondi per passare da 80 a 120 km/h in quinta marcia. La velocità massima è di ...

Cosa sta succedendo a Britney Spears : tra rehab - tribunale e il fatto che potrebbe non esibirsi più : #FreeBritney The post Cosa sta succedendo a Britney Spears: tra rehab, tribunale e il fatto che potrebbe non esibirsi più appeared first on News Mtv Italia.

Economisti al governo Conte : Dica cosa vuole fare : alzare tasse - rivedere spesa o rischiare una crisi : Le università hanno scritto una lettera-appello indirizzata al governo Conte, pubblicata su Repubblica.it: "Occorre che il governo chiarisca quale strada intende percorrere: se aumentare ora la pressione fiscale, rischiare una crisi finanziaria o, infine, impegnarsi in una seria revisione della spesa pubblica e delle promesse elettorali. Questi problemi riguardano le famiglie e le imprese italiane e prescindono da interessi di parte e ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Sono molto triste. Ho passato mesi a preparare il Giro. Per me è una cosa terribile dover lasciare la corsa” : La nota dolente della tappa odierna è stato sicuramente il ritiro di uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: Tom Dumoulin. Il campione olandese del Team Sunweb, vincitore del Giro d’Italia 2017, si era presentato stamane alla partenza da Frascati cercando di ripartire dopo la brutta caduta in cui è rimasto coinvolto ieri, ma il dolore al ginocchio lo ha messo ko. Il suo Giro d’Italia 2019 è già terminato nell’amarezza ...

Volvo - una nuova app ti dice cosa fare in caso di incidente : (Foto: Volvo) L’app Volvo Car Accident Advisor è un software gratuito per smartphone che aiuta in caso di incidente con la propria vettura, assistendo durante le varie procedure che vanno dalla constatazione dei danni alla raccolta di tutte le informazioni e dati necessari da inviare all’assicurazione. Una sorta di assistente pronto all’uso che potrebbe risultare molto comodo in una di queste situazioni decisamente stressanti, ...

Divorzio - Camera approva all’unanimità la riforma. Dall’assegno di mantenimento all’iter veloce : ecco cosa prevede la legge : Tempi per il Divorzio più brevi, assegni “a scadenza” e con criteri più stringenti, e niente mantenimento se si inizia una nuova convivenza. Sono le novità contenute nella proposta di legge 506, “Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”, approvata martedì 14 maggio alla Camera con 386 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario. Il ...

WhatsApp - il virus che infetta con una chiamata : cosa fare e come aggiornare l’app La falla|Chi c’è dietro l’attacco : Ancora non si sa quanti utenti hanno subito un attacco dello spyware. aggiornare subito l’applicazione è il primo consiglio dell’azienda

Whatsapp - scoperta una falla : cosa è successo e come aggiornare il sistema : Whatsapp ha scoperto una falla nel proprio codice che consentiva di installare uno spyware su Android e iOS semplicemente chiamando la vittima. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il software era in grado di installarsi nel sistema operativo attraverso le chiamate vocali, senza lasciare traccia e senza aver bisogno che l'utente rispondesse al telefono. Una volta installato, il virus può accedere alla fotocamera e al microfono dello ...